Реакция Губерниева на скандальную отмену дисквалификации Балогуна из сборной США

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился мнением о резонансной ситуации с форвардом сборной США Фоларином Балогуном.

Футболист получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 и должен был пропускать следующую игру.

Его дисквалификацию внезапно приостановили в воскресенье.

Администрация президента Дональда Трампа просила ФИФА пересмотреть решение по игроку сборной США.

Американцы встретятся с Бельгией в 1/8 финала во вторник в 3:00 мск.

«Знаете, как называют Трампа? «Daddy». Позвонят королю – вот что это такое, создание культа личности.

Америка – сильная страна, перед ней лебезят. Это из ряда вон выходящая история, но всe это звенья одной цепи: обыскивали команду Узбекистана после прилeта на ЧМ, не пустили арбитра из Сомали, издевались над сборной Ирана.

Сделать ничего нельзя – право сильного. Поэтому я всегда говорю: чтобы диктовать условия, нужно быть сильным. Это прежде всего касается нашей страны», – сказал Губерниев.

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