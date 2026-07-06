Реакция Губерниева на скандальную отмену дисквалификации Балогуна из сборной США

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился мнением о резонансной ситуации с форвардом сборной США Фоларином Балогуном.
- Футболист получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 и должен был пропускать следующую игру.
- Его дисквалификацию внезапно приостановили в воскресенье.
- Администрация президента Дональда Трампа просила ФИФА пересмотреть решение по игроку сборной США.
- Американцы встретятся с Бельгией в 1/8 финала во вторник в 3:00 мск.
«Знаете, как называют Трампа? «Daddy». Позвонят королю – вот что это такое, создание культа личности.
Америка – сильная страна, перед ней лебезят. Это из ряда вон выходящая история, но всe это звенья одной цепи: обыскивали команду Узбекистана после прилeта на ЧМ, не пустили арбитра из Сомали, издевались над сборной Ирана.
Сделать ничего нельзя – право сильного. Поэтому я всегда говорю: чтобы диктовать условия, нужно быть сильным. Это прежде всего касается нашей страны», – сказал Губерниев.
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Источник: «Советский спорт»