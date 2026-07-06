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  • Реакция Губерниева на скандальную отмену дисквалификации Балогуна из сборной США

Реакция Губерниева на скандальную отмену дисквалификации Балогуна из сборной США

Вчера, 14:39
11

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился мнением о резонансной ситуации с форвардом сборной США Фоларином Балогуном.

  • Футболист получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 и должен был пропускать следующую игру.
  • Его дисквалификацию внезапно приостановили в воскресенье.
  • Администрация президента Дональда Трампа просила ФИФА пересмотреть решение по игроку сборной США.
  • Американцы встретятся с Бельгией в 1/8 финала во вторник в 3:00 мск.

«Знаете, как называют Трампа? «Daddy». Позвонят королю – вот что это такое, создание культа личности.

Америка – сильная страна, перед ней лебезят. Это из ряда вон выходящая история, но всe это звенья одной цепи: обыскивали команду Узбекистана после прилeта на ЧМ, не пустили арбитра из Сомали, издевались над сборной Ирана.

Сделать ничего нельзя – право сильного. Поэтому я всегда говорю: чтобы диктовать условия, нужно быть сильным. Это прежде всего касается нашей страны», – сказал Губерниев.

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Источник: «Советский спорт»
Чемпионат мира Монако Бельгия США Балогун Фоларин Губерниев Дмитрий
Комментарии (11)
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Бумбраш
1783338858
Что то наши депутаты ещё не отреагировали.. видимо воскресенье очень "плодотворно" прошло
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Цугундeр
1783340191
Весло с винирами уже страной руководит?)
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R_a_i_n
1783341193
Без губошлепа ни одно событие. По сути он прав на все 💯%
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VVM1964
1783341695
Чтобы не диктовались условия, должен быть баланс сил !!! Это хорошо, когда "добро с кулаками", ну а если "зло" ???...
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korshun1977
1783342907
Надо чтобы до конца турнира отменили все голы забитые в ворота США 🤣
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Garrincha58
1783343389
В чём сила брат
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Strig
1783343655
пошла писать (кричать) губерния... мне непонятно вот что - не только мне не нравится этот тип его братан и иже с ними болтуны ( комментаторы)... ДОКОЛЕ терпеть!?
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