Мэддисон – о Холанде: «Такой ублюдок может и чемпионат мира выиграть»

Известный блогер и болельщик «Динамо» Илья Мэддисон поделился впечатлениями от игры Эрлинга Холанда на ЧМ-2026.

Норвегия выбила Бразилию в 1/8 финала, победив со счетом 2:1.

Холанд оформил дубль, забив на 79-й и 90-й минутах.

Всего на этом чемпионате мира норвежский форвард отличился 7 раз в 4 матчах.

«Холанд – это огромный норвежский биоробот. Просто здоровенный шмат говна, который невозможно остановить. Он идет, бежит, бьет – и все умирает вокруг, потому что когда такая *** [здоровая] махина рядом с тобой, то ты просто сосешь.

Такой ублюдок может и чемпионат мира выиграть. На человека он вообще не похож. Скандинавский киборг. Откуда такой появился-то? Просто вдумайтесь! Он тащит Норвегию, *** [блин]. В футболе!!!» – написал Мэддисон в своем телеграм-канале.

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