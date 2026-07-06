Мостовой назвал причину вылета сборной Бразилии с ЧМ-2026

Александр Мостовой высказался о поражении Бразилии от Норвегии в 1/8 финала ЧМ-2026.

Норвежцы выиграли со счетом 2:1 благодаря дублю Эрлинга Холанда.

Они вышли в 1/4 на Англию.

Бразилия впервые с 1990 года не дошла до четвертьфинала чемпионата мира.

«Думаю, 90 процентов людей не ожидали такого исхода. Этому ничего и не предвещало.

Забивай первый пенальти и игра была бы на стороне Бразилии. Не забиваешь ты – в концовке тебя наказывают.

Нельзя сказать, что бразильцы плохо играли. Ну, а норвежцев нужно похвалить, молодцы. Отдых в последнем матче группового этапа пошел им на пользу», – заявил Мостовой.

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