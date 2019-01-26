Арнаутович останется в «Вест Хэме»

Нападающий «Вест Хэма» Марко Арнаутович объявил, что не покинет лондонский клуб в зимнее трансферное окно.

«Ни для кого не секрет, что поступило предложение от другого клуба. Должен отметить, что этот вариант был очень заманчивым для меня и моей семьи. Я выполнял свои обязанности на сто процентов, но мне было нужно время, чтобы все обсудить с клубом, женой и другими членами семьи. Теперь я решил положить конец всем слухам и спекуляциям.

В «Вест Хэме» и Лондоне я всегда чувствовал себя как дома. Надеюсь, болельщики «молотобойцев» всегда это видели. Клуб направил мою карьеру по правильному пути с тех пор, как я присоединился к нему. Так что я решил отказаться от предложения. Хочу помочь команде подняться как можно выше в таблице Премьер-лиги и попытаться выиграть Кубок Англии», — заявил Арнаутович.

В покупке футболиста были заинтересованы китайские клубы «Шанхай СИПГ» и «Гуанчжоу Эвергранд».

Ни один из китайских клубов не согласился заплатить за трансфер 56,7 миллионов евро отступных за Арнаутовича.

Форвард выступает за «Вест Хэм» с 2017 года и за это время забил 19 голов в 53 матчах.

Арнаутович может пополнить китайский клуб Каннаваро. Игрок заинтересован в переезде в Китай