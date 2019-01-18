Арнаутович может пополнить китайский клуб Каннаваро. Игрок заинтересован в переезде в Китай

Китайский «Гуанчжоу Эвергранд» начал переговоры с «Вест Хэмом» о переходе форварда Марко Арнаутовича. Сумма, которую азиаты готовы заплатить, не сообщается.

Ранее стало известно, что лондонцы отказали в продаже австрийца другому китайскому клубу, предложившему за нападающего 35 миллионов фунтов стерлингов. Сам игрок готов переехать в Китай.