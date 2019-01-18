Арнаутович может пополнить китайский клуб Каннаваро. Игрок заинтересован в переезде в Китай

Рано Марко в Китай собрался. Хотя, он всю карьеру был лентяем, поэтому и не стал "новым Иброй", как ему пророчили.
Китайский «Гуанчжоу Эвергранд» начал переговоры с «Вест Хэмом» о переходе форварда Марко Арнаутовича. Сумма, которую азиаты готовы заплатить, не сообщается.
Ранее стало известно, что лондонцы отказали в продаже австрийца другому китайскому клубу, предложившему за нападающего 35 миллионов фунтов стерлингов. Сам игрок готов переехать в Китай.
- Арнаутович – лучший бомбардир «Вест Хэма» в этом сезоне. На счету 29-летнего форварда восемь голов.
- Игрок перешел в «Вест Хэм» летом 2017 года из «Сток Сити» за 20 миллионов.
- «Гуанчжоу Эвергранд» тренирует бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро.