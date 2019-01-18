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    Арнаутович может пополнить китайский клуб Каннаваро. Игрок заинтересован в переезде в Китай

    Китайский «Гуанчжоу Эвергранд» начал переговоры с «Вест Хэмом» о переходе форварда Марко Арнаутовича. Сумма, которую азиаты готовы заплатить, не сообщается.

    Ранее стало известно, что лондонцы отказали в продаже австрийца другому китайскому клубу, предложившему за нападающего 35 миллионов фунтов стерлингов. Сам игрок готов переехать в Китай.

    • Арнаутович – лучший бомбардир «Вест Хэма» в этом сезоне. На счету 29-летнего форварда восемь голов.
    • Игрок перешел в «Вест Хэм» летом 2017 года из «Сток Сити» за 20 миллионов.
    • «Гуанчжоу Эвергранд» тренирует бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро.

    Источник: Sky Sports

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    18.01.2019 21:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 18 января 2019, 21:30

      Рано Марко в Китай собрался. Хотя, он всю карьеру был лентяем, поэтому и не стал "новым Иброй", как ему пророчили.

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