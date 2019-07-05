Моуринью может возглавить «Гуанчжоу Эвергранд»

Португальский тренер Жозе Моуринью ведет переговоры с самым богатым человеком Китая Ху Цзяинем, сообщает The Telegraph.
По информации источника, стороны обсуждают возможное назначение 56-летнего специалиста на пост главного тренера «Гуанчжоу Эвергранд».
Более того, в будущем Моуринью может возглавить национальную сборную Китая.
Отмечается, что португалец всерьез рассматривает вариант с работой в Азии, поскольку хочет помочь развитию местного футбола.
- Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед».
- «Гуанчжоу Эвергранд» сейчас тренирует Фабио Каннаваро, а сборную Китая – Марчелло Липпи.