Моуринью может возглавить «Гуанчжоу Эвергранд»

Португальский тренер Жозе Моуринью ведет переговоры с самым богатым человеком Китая Ху Цзяинем, сообщает The Telegraph.

По информации источника, стороны обсуждают возможное назначение 56-летнего специалиста на пост главного тренера «Гуанчжоу Эвергранд».

Более того, в будущем Моуринью может возглавить национальную сборную Китая.

Отмечается, что португалец всерьез рассматривает вариант с работой в Азии, поскольку хочет помочь развитию местного футбола.