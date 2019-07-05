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    Моуринью может возглавить «Гуанчжоу Эвергранд»

    Португальский тренер Жозе Моуринью ведет переговоры с самым богатым человеком Китая Ху Цзяинем, сообщает The Telegraph.

    По информации источника, стороны обсуждают возможное назначение 56-летнего специалиста на пост главного тренера «Гуанчжоу Эвергранд».

    Более того, в будущем Моуринью может возглавить национальную сборную Китая.

    Отмечается, что португалец всерьез рассматривает вариант с работой в Азии, поскольку хочет помочь развитию местного футбола.

    Источник: The Telegraph

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