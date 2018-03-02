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    «Гуанчжоу Эвергранд» расторг контракт с Джексоном Мартинесом. В 2016 году «Атлетико» продал его за 42 миллиона

    «Гуанчжоу Эвергранд» объявил о расторжении контракта с нападающим Джексоном Мартинесом. Футболист получил статус свободного агента.

    Колумбиец выступал за китайский клуб два года. На его счету четыре мяча в 16 матчах.

    Согласно ряду источников, в феврале 2016 года он не хотел переходить в «Эвергранд» из «Атлетико». Трансфер стоимостью 42 миллионов евро тогда стал рекордным для азиатского рынка. Форвард получал 12,5 миллионов в год.

    С 2012 по 2015 год Мартинес выступал за «Порту».

    Источник: Goal.com

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    02.03.2018 14:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 марта 2018, 19:34

      Выбрасывают отработанный материал.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 марта 2018, 19:00

      а продать почему не попробовали? зачем бесплатно отпускать когда недавно столько вывалили за него, ну китайцы даете))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 2 марта 2018, 16:34

      Хорошо заработали и Атлетико и Мартинес ! А Эвергранд дал понять всем , что в Китае нужно работать , чтобы зарабатывать ! Это толстый намек для всех !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > dok66 2 марта 2018, 17:18

      Самый умный коммент под статьёй

      0
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      Рейтинг: +906

      Football06 2 марта 2018, 16:14

      Первый пошёл, на очереди кто там?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 2 марта 2018, 15:56

      Вот тебе и Китай

      1
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