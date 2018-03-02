«Гуанчжоу Эвергранд» расторг контракт с Джексоном Мартинесом. В 2016 году «Атлетико» продал его за 42 миллиона

«Гуанчжоу Эвергранд» объявил о расторжении контракта с нападающим Джексоном Мартинесом. Футболист получил статус свободного агента.

Колумбиец выступал за китайский клуб два года. На его счету четыре мяча в 16 матчах.

Согласно ряду источников, в феврале 2016 года он не хотел переходить в «Эвергранд» из «Атлетико». Трансфер стоимостью 42 миллионов евро тогда стал рекордным для азиатского рынка. Форвард получал 12,5 миллионов в год.

С 2012 по 2015 год Мартинес выступал за «Порту».