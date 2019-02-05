«Манчестер Сити» – самый богатый клуб мира. «Зенит» – на 29-м месте, «Спартак» – на 42-м

Международная аудиторская компания Soccerex Football Finance опубликовала список 100 самых богатых клубов мира.

Отчет был составлен с использованием пяти переменных: стоимость игровых активов, материальных активов (таких как стадионы), денежные средства в банке, потенциальные инвестиции владельца и чистый долг.

На основе проведенной аналитики клубам был присвоен футбольный финансовый индекс.

Возглавил топ-100 «Манчестер Сити» с индексом 4,21. В рейтинг вошли два российских клуба: «Зенит» занял 29-е место (0,77), «Спартак» расположился на 42-й строчке (0,59).

Первая 20-ка рейтинга выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Сити» (4,21)

2. «ПСЖ» (3,84)

3. «Бавария» (2,67)

4. «Тоттенхэм» (2,66)

5. «Арсенал» (2,43)

6. «Реал» (2,38)

7. «Барселона» (2,05)

8. «Манчестер Юнайтед» (1,99)

9. «Ювентус» (1,96)

10. «Челси» (1,89)

11. «Ливерпуль» (1,83)

12. «Гуанчжоу Эвергранд» (1,72)

13. «Атлетико» (1,56)

14. «Байер» (1,54)

15. «Боруссия» Д (1,42)

16. «РБ Лейпциг» (1,31)

17. «Лион» (1,21)

18. «Лос-Анджелес Гэлакси» (1,19)

19. «Лестер» (1,10)

20. «Валенсия» (1,02)