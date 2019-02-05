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    «Манчестер Сити» – самый богатый клуб мира. «Зенит» – на 29-м месте, «Спартак» – на 42-м

    Международная аудиторская компания Soccerex Football Finance опубликовала список 100 самых богатых клубов мира.

    Отчет был составлен с использованием пяти переменных: стоимость игровых активов, материальных активов (таких как стадионы), денежные средства в банке, потенциальные инвестиции владельца и чистый долг.

    На основе проведенной аналитики клубам был присвоен футбольный финансовый индекс.

    Возглавил топ-100 «Манчестер Сити» с индексом 4,21. В рейтинг вошли два российских клуба: «Зенит» занял 29-е место (0,77), «Спартак» расположился на 42-й строчке (0,59).

    Первая 20-ка рейтинга выглядит следующим образом:

    1. «Манчестер Сити» (4,21)

    2. «ПСЖ» (3,84)

    3. «Бавария» (2,67)

    4. «Тоттенхэм» (2,66)

    5. «Арсенал» (2,43)

    6. «Реал» (2,38)

    7. «Барселона» (2,05)

    8. «Манчестер Юнайтед» (1,99)

    9. «Ювентус» (1,96)

    10. «Челси» (1,89)

    11. «Ливерпуль» (1,83)

    12. «Гуанчжоу Эвергранд» (1,72)

    13. «Атлетико» (1,56)

    14. «Байер» (1,54)

    15. «Боруссия» Д (1,42)

    16. «РБ Лейпциг» (1,31)

    17. «Лион» (1,21)

    18. «Лос-Анджелес Гэлакси» (1,19)

    19. «Лестер» (1,10)

    20. «Валенсия» (1,02)

    Источник: Goal

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    05.02.2019 12:30
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 5 февраля 2019, 18:16

      Самое дорогое в Сити-это Пэпа Гвардиола,а остальное у них так...понты!!!

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 5 февраля 2019, 17:39

      Вот бы турнир между этими клубами провести.
      :-)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: -2

      elsemar 5 февраля 2019, 14:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зарабатывай на ставках -> buki-sosamba.ru

      -5
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 5 февраля 2019, 14:01

      Самый мутный показатель - потенциальные инвестиции владельца. В Сити и ПСЖ вложить могут по сути любые деньги. Единственное, что их хоть немного сдерживает - ФФП. А как данный показатель высчитывался у Баварии, Барселоны и Реала, я ума не приложу. Зенит, кстати, в этом смысле тоже клуб очень сложный. Газпром может пару лет не давать серьезных денег, а потом взорваться, как было с Халком и Витселем. И ещё интересно, учитывался ли питерский стадион, который, насколько я знаю, за символическую сумму в аренде находится у Зенита. Для европейского футбола ситуация конечно беспрецедентная.
      Ну а Тоттенхэм и Бавария получают звание самых богатых жадин мирового футбола) Это всё к вопросу о том, почему не тратятся. Деньги то есть, желания с ними расставаться нет)

      2
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack > Viper for CSKA 5 февраля 2019, 17:34

      потенциальные инвестиции подаются в фифа на старте сезона, как вы и описали с учетом ффп. уровень высчитывается от текущего фин состояния и прочих фин вещей (крч муторная тема достаточно, я не экономист и не углублялся особо). суть в том, что нет даже с учетом ффп какого то неимоверного числа, а куда инвестировать средства, зависит от потребности, будь то трансфер или тренировочный инвентарь новый.
      в сити и псж просто зарабатывают не мало, поэтому бюджет пополняется стабильно=)

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 5 февраля 2019, 13:57

      Какая тупость! Еще можно составить рейтинг лучших бомбардиров, на основе коэффициента между количеством голов, и количеством касаний мяча... ))))))
      Кстати, а эти аудиторы знают, что стадион зине не принадлежит, а был отдан в аренду?
      Впрочем и Спартаку его стадион не принадлежит...
      НИ О ЧЕМ рейтинг!

      2
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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 5 февраля 2019, 13:30

      Сити-то хоть и на 1-м месте по богатству, а чемпионом будет Ливерпуль!

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      Рейтинг: +709

      VAD07 5 февраля 2019, 12:46

      Байер выше Дортмунда? Арсенал выше Денежных Испанских мешков? LOL:)

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > VAD07 5 февраля 2019, 13:06

      ну сюда долги входят. Например, недавно читал( ну относительно в пределах года) у реала долги около 10-20 млн, а были 500+ не так давно. У барсы долги в районе 200 млн вроде, может меньше. А у арсенала, думаю, их еще меньше, плюс это апл , доходы там больше намного, а тратят совсем копейки, даже эвертон на жопу арсенал посадит по тратам на игроков. В общем арсенал жиды еще те. Сити - псж понятно, шейхи, бавария как и арсенал. Трат особых нет. чемпионства везде берут, в лч далеко доходят, никого не меняют считай. плюс заполняемость у них топ. Вот шпоры тут смотрятся куда интереснее ,нежели арсенал. Хотя эти тоже на игроков не так много тратят, но просто их "стоимость игровых активов" думаю намного больше того же арсенала, намного. Отсюда и плюс такой0

      4
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      Рейтинг: +421

      LMI 5 февраля 2019, 12:41

      На 5 месте, а на трансферы 45 лямов ???? Нет слов. Хотя соседи-скряги так и вовсе не тратятся

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > LMI 5 февраля 2019, 13:25

      поэтому и на 5 месте что экономят

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