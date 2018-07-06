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    «Гуанчжоу Эвергранд» заинтересован в приобретении Дзюбы. В случае его ухода «Зенит» может купить Смолова

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба находится в сфере интересов «Гуанчжоу Эвергранд».

    По информации «Спорт-Экспресс», китайский клуб готов предложить 29-летнему футболисту огромный личный контракт.

    Если петербуржцы отпустят Дзюбу, они могут попытаться приобрести форварда «Краснодара» Федора Смолова.

    На чемпионате мира-2018 Дзюба забил три гола в четырех матчах. Смолов принял участие также в четырех встречах, не отметившись результативными действиями.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.07.2018 18:23
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +67324

      portero 8 июля 2018, 13:21

      Дзюбе надо в Китай , денег заработать, да и Смолу тоже , если конечно он там кому-то нужен.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 7 июля 2018, 09:40

      Китай как всегда ,манит.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 7 июля 2018, 09:17

      В Арсенале он играет потому что это Арсенал. В сборной он играет потому что это сборная. В Зените он не играл потому что это Зенит. Уровень Арсенала. И не стоит надуваться-можно лопнуть. Берем паспорт и смотрим внимательно-Арсенал.!

      0
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      Рейтинг: +8026

      nik55 7 июля 2018, 08:08

      в Китае что дрова закончились ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 июля 2018, 00:38

      Дзюбу продать, деревягу Смолова - не брать, а купить хорошего забивного напа. Можно Форсберга, Эриксона или другого викинга.

      2
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 6 июля 2018, 20:47

      Интересно было бы посмотреть на Дзюбу в Кардиффе.

      3
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 6 июля 2018, 20:21

      продавайте и Смолов нам не нужен.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июля 2018, 20:11

      утки плодятся со страшной силой))

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 июля 2018, 19:41

      В "Зените; помимо Дзюбы есть Кокорин, Дриусси, Заболотный, Полоз и Джорджевич. Семаку надо с этими напами разобраться, кого продать нельзя оставить ... Где будет поставлена запятая, узнаем ближе к началу чемпионата.

      5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 июля 2018, 19:30

      кто это все выдумывает?

      2
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