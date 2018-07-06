«Гуанчжоу Эвергранд» заинтересован в приобретении Дзюбы. В случае его ухода «Зенит» может купить Смолова

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба находится в сфере интересов «Гуанчжоу Эвергранд».

По информации «Спорт-Экспресс», китайский клуб готов предложить 29-летнему футболисту огромный личный контракт.

Если петербуржцы отпустят Дзюбу, они могут попытаться приобрести форварда «Краснодара» Федора Смолова.

На чемпионате мира-2018 Дзюба забил три гола в четырех матчах. Смолов принял участие также в четырех встречах, не отметившись результативными действиями.