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  • Кокорин: «Пытаемся сыграться с Заболотным, хорошо получается»

Кокорин: «Пытаемся сыграться с Заболотным, хорошо получается»

28 января 2018, 20:29
1

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал результат товарищеского матча против «Гуанчжоу Эвергранд» (4:1).

«Счет 14:2 в трех матчах настораживает. Такое уже случалось, на предыдущем сборе забили 14 мячей одной команде. На самом деле, хорошие соперники, думали об этом. Хорошо, что получалось забивать много мячей, забивали разные ребята. Главное, чтобы мы продолжили так в сезоне и в Лиге Европы. Многое из того, что нарабатываем на тренировках, удается показать в игре: комбинации, стандарты, угловые.

Пытаемся сыграться с Антоном Заболотным, хорошо получается, но есть над чем работать. Количество забитых голов друг у друга не считаем. Я один раз забил больше всех, а в сезоне забил мало. Мне лучше внизу быть», — сказал Кокорин.

Заболотный перешел в «Зенит» в зимнее трансферное окно. В трех товарищеских матчах за санкт-петербуржцев он забил три гола.

Источник: Чемпионат.ком
Товарищеские матчи Зенит Гуанчжоу Эвергранд Заболотный Антон Кокорин Александр
Комментарии (1)
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Spartak 777
1517167724
Ну хоть что у тебя получается ....не сбавляй обороты , ты нам на ЧМ нужен
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