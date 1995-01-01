The Guardian: Моуринью отказался возглавить «Гуанчжоу Эвергранд»

Ранее сообщалось, что португальский тренер Жозе Моуринью может возглавить китайский «Гуанчжоу Эвергранд». Специалист вел переговоры с самым богатым человеком Китая Ху Цзяинем.

По сведениям The Guardian, Моуринью от предложения отказался по семейным обстоятельствам. По мнению тренера, его близкие не готовы к переезду в Китай.