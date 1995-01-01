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    The Guardian: Моуринью отказался возглавить «Гуанчжоу Эвергранд»

    Ранее сообщалось, что португальский тренер Жозе Моуринью может возглавить китайский «Гуанчжоу Эвергранд». Специалист вел переговоры с самым богатым человеком Китая Ху Цзяинем.

    По сведениям The Guardian, Моуринью от предложения отказался по семейным обстоятельствам. По мнению тренера, его близкие не готовы к переезду в Китай.

    Источник: The Guardian

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