The Guardian: Моуринью отказался возглавить «Гуанчжоу Эвергранд»

Ранее сообщалось, что португальский тренер Жозе Моуринью может возглавить китайский «Гуанчжоу Эвергранд». Специалист вел переговоры с самым богатым человеком Китая Ху Цзяинем.
По сведениям The Guardian, Моуринью от предложения отказался по семейным обстоятельствам. По мнению тренера, его близкие не готовы к переезду в Китай.
- Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед».
- «Гуанчжоу Эвергранд» сейчас тренирует Фабио Каннаваро, а сборную Китая – Марчелло Липпи.
- Ранее сообщалось, что Моуринью может возглавить сборную Бразилии.