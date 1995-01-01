A Bola: Моуринью в июле может возглавить сборную Бразилии

Руководство Бразильской конфедерации футбола намерено уволить главного тренера сборной Тите, если команда не добьется нужного результата на домашнем Кубке Америки. Уже известен кандидат на замену.

По информации A Bola, бразильцы на замену Тите рассматривают Жозе Моуринью. Несмотря на то что приоритетным для португальца является продолжение клубной карьеры, в Бразилии верят, что смогут договориться с тренером.