A Bola: Моуринью в июле может возглавить сборную Бразилии

Моуриньо тренирующий команду с одной капризной звездой??? Если бы это был Сколари, я мог поверить в то, что Сколари соберёт боеспособную сборную без Неймара, но Мавр . . .
Руководство Бразильской конфедерации футбола намерено уволить главного тренера сборной Тите, если команда не добьется нужного результата на домашнем Кубке Америки. Уже известен кандидат на замену.
По информации A Bola, бразильцы на замену Тите рассматривают Жозе Моуринью. Несмотря на то что приоритетным для португальца является продолжение клубной карьеры, в Бразилии верят, что смогут договориться с тренером.
- Моуринью с зимы находится без тренерской работы (последний клуб – «Манчестер Юнайтед»).
- Главное достижение в карьере – две победы в Лиге чемпионов (с «Порту» и «Интером»).
- Сборная Бразилии последний раз брала трофей в 2013 году, когда выиграла домашний Кубок конфедераций.