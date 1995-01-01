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    A Bola: Моуринью в июле может возглавить сборную Бразилии

    Руководство Бразильской конфедерации футбола намерено уволить главного тренера сборной Тите, если команда не добьется нужного результата на домашнем Кубке Америки. Уже известен кандидат на замену.

    По информации A Bola, бразильцы на замену Тите рассматривают Жозе Моуринью. Несмотря на то что приоритетным для португальца является продолжение клубной карьеры, в Бразилии верят, что смогут договориться с тренером.

    • Моуринью с зимы находится без тренерской работы (последний клуб – «Манчестер Юнайтед»).
    • Главное достижение в карьере – две победы в Лиге чемпионов (с «Порту» и «Интером»).
    • Сборная Бразилии последний раз брала трофей в 2013 году, когда выиграла домашний Кубок конфедераций.

    Источник: A Bola

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    Сегодня, 17:09
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2062

      Аристократ Олжик 1 час назад

      Моуриньо тренирующий команду с одной капризной звездой??? Если бы это был Сколари, я мог поверить в то, что Сколари соберёт боеспособную сборную без Неймара, но Мавр . . .

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