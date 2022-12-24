Аденор Леонардо «Тите»

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Аденор Леонардо Бакки Тите

    Тренер
    Имя Аденор Леонардо Бакки
    Фамилия Тите
    Гражданство Бразилия
    Дата рождения 25 мая 1961
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Бразилия 4 4 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    06.06.2022 Япония 0 : 1 Бразилия
    02.06.2022 Южная Корея 1 : 5 Бразилия
    23.09.2022 Бразилия 3 : 0 Гана
    27.09.2022 Бразилия 5 : 1 Тунис
    • Читайте нас: 
    11