Аденор Леонардо «Тите»

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Аденор Леонардо Бакки Тите
Главные новости
13 марта
23:53
«Манчестер Сити» нашел замену для Канселу в «Челси»
23:44
«Опять пенальти из воздуха»: Мостовой раскритиковал судейство в матче «Ростов» – «Пари НН»
23:08
Дзюба не полетел на матч с «Акроном» по двум причинам
1
22:57
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Джорджина выложила новые фото со смелым декольте
1
22:39
В «Реале» определились с преемником для Анчелотти
1
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Все новости
13 марта
23:50
Смотрите больше материалов о российском и мировом футболе в нашем канале Дзен
23:35
Форвард «Ланса» сделал самый быстрый хет-трик за последние 50 сезонов Лиги 1
23:29
Зобнин рассказал, почему «Спартак» пропустил 2 гола в 3 матчах подряд
23:19
«Милан» играет в Серии А без итальянцев в старте впервые в 3-очковую эпоху
1
22:49
Фото
ЦСКА продлил контракт с 17-летним воспитанником – неделю назад он дебютировал за главную команду
22:31
Стали известны сроки восстановления Барриоса и Сергеева
22:25
Флик объяснил, почему не будет вызывать Мюллера в сборную Германии
22:10
Еще два клуба РПЛ обратились в ЭСК РФС
21:55
Экс-судья Итурральде заявил о давлении со стороны президента «Реала» Переса в 2010 году
3
21:44
Кубковый матч «Спартак» – «Урал» посетят несколько тысяч школьников
3
21:35
Фото
Украинская порноактриса оценила внешность Мудрика: ей не понравилась одна деталь
12
21:30
«Ювентус» задумался о продаже Погба – он может пропустить больше, чем ожидалось
21:23
Экс-защитник сборной России Новосельцев в стихах объявил о завершении карьеры
21:14
Эдена Азара удивило назначение Тедеско в сборную Бельгии
20:59
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Факелом» (3:2)
6
20:49
Фото
«Бавария» будет сотрудничать с клубом МЛС в развитии молодых талантов
20:31
«Тоттенхэм» хочет купить лучшего вратаря ЧМ-2022
20:20
Агент Селюк: «Может Дзюбе не 34 года, а уже 50?»
1
20:00
Хави отреагировал на акцию фанатов «Атлетика» – они скандировали «В Сегунду!»
19:50
«Лучше сыграть со сборной Медиалиги»: Радимов доволен не всеми соперниками России по новому турниру
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Аденор Леонардо Бакки Тите
Тренер
Имя
Аденор Леонардо Бакки
Фамилия
Тите
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
25 мая 1961
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Чемпионат мира 2022
Кубок Америки 2021
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022
Кубок Америки 2019
Товарищеские матчи. Сборные 2018
Чемпионат мира 2018
Бразилия. Серия А 2015
Бразилия. Серия А 2013
Клубный чемпионат мира 2012
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Бразилия
4
4
0
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
06.06.2022
Япония
0 : 1
Бразилия
02.06.2022
Южная Корея
1 : 5
Бразилия
23.09.2022
Бразилия
3 : 0
Гана
27.09.2022
Бразилия
5 : 1
Тунис
24 декабря 2022
17:56
Тите стал жертвой уличного ограбления
14 декабря 2022
05:51
Тите получил пять предложений от клубов и сборных
12 декабря 2022
00:58
Неймар обратился к Тите, который покинул сборную Бразилии после шести лет работы
1
11 декабря 2022
22:36
«Этот парень умеет делать шоу». Роналдо назвал возможного сменщика Тите в сборной Бразилии
10 декабря 2022
04:16
Неймар выступил в защиту Тите. Тренер покинул сборную Бразилии
9 декабря 2022
22:37
Тите покинул сборную Бразилии после вылета с ЧМ-2022. Он работал с командой 6 лет
2
00:41
Тренер сборной Бразилии Тите обратился к Пеле
1
6 декабря 2022
08:53
Фото
Тите объяснил свой «танец голубя» после гола Бразилии в матче с Южной Кореей
2
00:33
Фото
61-летний Тите исполнил с Ришарлисоном «танец голубя» после гола Южной Корее
1
4 декабря 2022
16:25
Неймар сыграет с Южной Кореей. Тите подтвердил
1
25 ноября 2022
09:20
Тите рассказал, сможет ли Неймар еще сыграть на ЧМ-2022
3
20 июня 2022
08:49
Тите в 2018 году отказал «Реалу», «ПСЖ» и «Спортингу»
12 апреля 2022
09:04
Тите не хочет, чтобы его преемником в сборной Бразилии стал иностранец
3
29 марта 2022
12:08
Тите: «Извиняюсь перед «Арсеналом». Информация о работе в клубе – ложь»
26 марта 2022
09:31
Тренер сборной Бразилии Тите может сменить Артету в «Арсенале»
4
25 февраля 2022
18:59
Тите объявил об уходе из сборной Бразилии после ЧМ-2022
11 июля 2021
02:20
Паредес, Ди Мария, Месси – в основе Аргентины на финал против Бразилии; Тите выпустил Тиаго Силву, Фреда, Неймара
1
7 июня 2021
01:44
Тите могут уволить из сборной Бразилии за отказ выступать на домашнем Кубке Америки
3
2 марта 2021
23:58
Тренер сборной Бразилии: «Неймар – первый, Левандовски – второй, Де Брюйне – третий»
6
16 января 2021
09:51
IFFHS признала Лева лучшим тренером десятилетия в сборных, Шевченко занял 17-е место
11
26 ноября 2019
16:44
Сантуш, Тите, Мартинес и Шевченко – в десятке лучших тренеров по версии IFFHS. Черчесов не попал в топ-25
17
19 ноября 2019
09:49
Тите: «Я считаю, что Пеле лучше Месси, но не потому что я бразилец»
7
16 ноября 2019
11:50
Видео
Тите: «Месси сказал мне заткнуться, я ответил ему то же самое»
6
31 июля 2019
15:34
Дешам, Гвардиола, Клопп, Покеттино и тен Хаг – в списке претендентов ФИФА на приз лучшего тренера 2019 года
1
8 июля 2019
07:58
Тите: «Месси должен уметь принимать поражения»
3
06:21
Тите – первый тренер, выигравший Кубки Америки, Либертадорес и Судамерикана
5 июля 2019
17:50
Бразильская конфедерация футбола опровергла информацию об уходе Тите
07:13
ESPN: Тите покинет сборную Бразилии после Кубка Америки
3
2 июля 2019
08:50
Тите: «Мы попробуем нейтрализовать Месси, но его невозможно остановить»
1
19 июня 2019
09:30
Тите: «Мы знаем, как справиться с нашими проблемами»
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03.07.2019 12:39
Хм, а Бразилия без Неймара – идеальная команда
В этой сборной прекрасно все.
2
19.04.2017 19:00
«Благодарю за это Бога». Почему Бразилия снова в порядке
1:7 в полуфинале домашнего ЧМ заставили бразильцев пересмотреть взгляды на жизнь и футбол. Обновленная сборная выносит всех подряд и отобралась на ЧМ за 4 тура до финиша. Блог Vanity Fair о тех, кто поднял Бразилию с колен.
2
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