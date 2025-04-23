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Аденор Леонардо «Тите»
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Аденор Леонардо «Тите» - новости
Бразилия
25 мая 1961 (65)
Тренер
Статистика
Новости
Экс-тренер сборной Бразилии объявил о паузе в карьере
2025.04.23 15:25
Тите стал жертвой уличного ограбления
2022.12.24 17:56
Тите получил пять предложений от клубов и сборных
2022.12.14 05:51
Неймар обратился к Тите, который покинул сборную Бразилии после шести лет работы
2022.12.12 00:58
1
«Этот парень умеет делать шоу». Роналдо назвал возможного сменщика Тите в сборной Бразилии
2022.12.11 22:36
Неймар выступил в защиту Тите. Тренер покинул сборную Бразилии
2022.12.10 04:16
Тите покинул сборную Бразилии после вылета с ЧМ-2022. Он работал с командой 6 лет
2022.12.09 22:37
2
Тренер сборной Бразилии Тите обратился к Пеле
2022.12.09 00:41
1
Фото
Тите объяснил свой «танец голубя» после гола Бразилии в матче с Южной Кореей
2022.12.06 08:53
2
Фото
61-летний Тите исполнил с Ришарлисоном «танец голубя» после гола Южной Корее
2022.12.06 00:33
1
Неймар сыграет с Южной Кореей. Тите подтвердил
2022.12.04 16:25
1
Тите рассказал, сможет ли Неймар еще сыграть на ЧМ-2022
2022.11.25 09:20
1
Тите в 2018 году отказал «Реалу», «ПСЖ» и «Спортингу»
2022.06.20 08:49
Тите не хочет, чтобы его преемником в сборной Бразилии стал иностранец
2022.04.12 09:04
3
Тите: «Извиняюсь перед «Арсеналом». Информация о работе в клубе – ложь»
2022.03.29 12:08
Тренер сборной Бразилии Тите может сменить Артету в «Арсенале»
2022.03.26 09:31
4
Тите объявил об уходе из сборной Бразилии после ЧМ-2022
2022.02.25 18:59
Паредес, Ди Мария, Месси – в основе Аргентины на финал против Бразилии; Тите выпустил Тиаго Силву, Фреда, Неймара
2021.07.11 02:20
1
Тите могут уволить из сборной Бразилии за отказ выступать на домашнем Кубке Америки
2021.06.07 01:44
3
Тренер сборной Бразилии: «Неймар – первый, Левандовски – второй, Де Брюйне – третий»
2021.03.02 23:58
4
IFFHS признала Лева лучшим тренером десятилетия в сборных, Шевченко занял 17-е место
2021.01.16 09:51
11
Сантуш, Тите, Мартинес и Шевченко – в десятке лучших тренеров по версии IFFHS. Черчесов не попал в топ-25
2019.11.26 16:44
15
Тите: «Я считаю, что Пеле лучше Месси, но не потому что я бразилец»
2019.11.19 09:49
7
Видео
Тите: «Месси сказал мне заткнуться, я ответил ему то же самое»
2019.11.16 11:50
6
Дешам, Гвардиола, Клопп, Покеттино и тен Хаг – в списке претендентов ФИФА на приз лучшего тренера 2019 года
2019.07.31 15:34
1
Тите: «Месси должен уметь принимать поражения»
2019.07.08 07:58
3
Тите – первый тренер, выигравший Кубки Америки, Либертадорес и Судамерикана
2019.07.08 06:21
Бразильская конфедерация футбола опровергла информацию об уходе Тите
2019.07.05 17:50
ESPN: Тите покинет сборную Бразилии после Кубка Америки
2019.07.05 07:13
3
Тите: «Мы попробуем нейтрализовать Месси, но его невозможно остановить»
2019.07.02 08:50
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