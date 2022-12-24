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Аденор Леонардо Бакки Тите
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
20:43
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20:19
Сазонов ответил, почему предпочел Грузию России
3
19:47
Игроки «Баварии» подрались после разгрома от «Манчестер Сити»
4
19:09
В РФС рассказали, сколько туров пропустит судья Иванов
4
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Аденор Леонардо Бакки Тите - новости
Тренер
Имя
Аденор Леонардо Бакки
Фамилия
Тите
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
25 мая 1961
Статистика
Новости
Статьи
Посты
24 декабря 2022
17:56
Тите стал жертвой уличного ограбления
14 декабря 2022
05:51
Тите получил пять предложений от клубов и сборных
12 декабря 2022
00:58
Неймар обратился к Тите, который покинул сборную Бразилии после шести лет работы
1
11 декабря 2022
22:36
«Этот парень умеет делать шоу». Роналдо назвал возможного сменщика Тите в сборной Бразилии
10 декабря 2022
04:16
Неймар выступил в защиту Тите. Тренер покинул сборную Бразилии
9 декабря 2022
22:37
Тите покинул сборную Бразилии после вылета с ЧМ-2022. Он работал с командой 6 лет
2
00:41
Тренер сборной Бразилии Тите обратился к Пеле
1
6 декабря 2022
08:53
Фото
Тите объяснил свой «танец голубя» после гола Бразилии в матче с Южной Кореей
2
00:33
Фото
61-летний Тите исполнил с Ришарлисоном «танец голубя» после гола Южной Корее
1
4 декабря 2022
16:25
Неймар сыграет с Южной Кореей. Тите подтвердил
1
25 ноября 2022
09:20
Тите рассказал, сможет ли Неймар еще сыграть на ЧМ-2022
3
20 июня 2022
08:49
Тите в 2018 году отказал «Реалу», «ПСЖ» и «Спортингу»
12 апреля 2022
09:04
Тите не хочет, чтобы его преемником в сборной Бразилии стал иностранец
3
29 марта 2022
12:08
Тите: «Извиняюсь перед «Арсеналом». Информация о работе в клубе – ложь»
26 марта 2022
09:31
Тренер сборной Бразилии Тите может сменить Артету в «Арсенале»
4
25 февраля 2022
18:59
Тите объявил об уходе из сборной Бразилии после ЧМ-2022
11 июля 2021
02:20
Паредес, Ди Мария, Месси – в основе Аргентины на финал против Бразилии; Тите выпустил Тиаго Силву, Фреда, Неймара
1
7 июня 2021
01:44
Тите могут уволить из сборной Бразилии за отказ выступать на домашнем Кубке Америки
3
2 марта 2021
23:58
Тренер сборной Бразилии: «Неймар – первый, Левандовски – второй, Де Брюйне – третий»
6
16 января 2021
09:51
IFFHS признала Лева лучшим тренером десятилетия в сборных, Шевченко занял 17-е место
11
26 ноября 2019
16:44
Сантуш, Тите, Мартинес и Шевченко – в десятке лучших тренеров по версии IFFHS. Черчесов не попал в топ-25
17
19 ноября 2019
09:49
Тите: «Я считаю, что Пеле лучше Месси, но не потому что я бразилец»
7
16 ноября 2019
11:50
Видео
Тите: «Месси сказал мне заткнуться, я ответил ему то же самое»
6
31 июля 2019
15:34
Дешам, Гвардиола, Клопп, Покеттино и тен Хаг – в списке претендентов ФИФА на приз лучшего тренера 2019 года
1
8 июля 2019
07:58
Тите: «Месси должен уметь принимать поражения»
3
06:21
Тите – первый тренер, выигравший Кубки Америки, Либертадорес и Судамерикана
5 июля 2019
17:50
Бразильская конфедерация футбола опровергла информацию об уходе Тите
07:13
ESPN: Тите покинет сборную Бразилии после Кубка Америки
3
2 июля 2019
08:50
Тите: «Мы попробуем нейтрализовать Месси, но его невозможно остановить»
1
19 июня 2019
09:30
Тите: «Мы знаем, как справиться с нашими проблемами»
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