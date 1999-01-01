Тите: «Месси должен уметь принимать поражения»

Главный тренер сборной Бразилии Тите отреагировал на последние заявления капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси.

Ранее игрок «Барселоны» обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции и работе с судьями. Также он выразил мнение, что победа в Кубке Америки-2019 изначально была подготовлена для бразильской сборной.

«Футболист, которого я считал уникальным, должен проявлять уважение и уметь принимать поражения. Мы честно играли с Аргентиной, а до этого пострадали от судей в нескольких матчах. Я предельно честен. Видимо, из-за своей репутации Месси испытывает огромное давление», – сказал Тите.

КОНМЕБОЛ может дисквалифицировать Месси на два года. Тогда игрок пропустит Кубок Америки-2020 и отбор на ЧМ-2022