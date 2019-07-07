КОНМЕБОЛ может дисквалифицировать Месси на два года. Тогда игрок пропустит Кубок Америки-2020 и отбор на ЧМ-2022

КОНМЕБОЛ (Южноамериканская конфедерация футбола) может дисквалифицировать форварда сборной Аргентины Лионеля Месси на два года. Об этом сообщает AS.

Месси раскритиковал судейство на Кубке Америки-2019 и обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции.

Футболиста удалили в матче за третье место Кубка Америки с Чили (2:1). Он считает, что это произошло из-за его высказываний о судьях после полуфинального матча с Бразилией.

Если организация дисквалифицирует Месси, то он пропустит Кубок Америки-2020 и отбор на ЧМ-2022. AS ссылается на правила КОНМЕБОЛ, согласно которым игрокам запрещено оскорблять организацию и ее представителей.

КОНМЕБОЛ ответила на критику Месси: «Эти обвинения представляют собой неуважение к соревнованию, всем участвующим игрокам и сотням представителей КОНМЕБОЛ, организации, которая постоянно работает ради развития южноамериканского футбола с 2016 года».

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