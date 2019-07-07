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    КОНМЕБОЛ может дисквалифицировать Месси на два года. Тогда игрок пропустит Кубок Америки-2020 и отбор на ЧМ-2022

    КОНМЕБОЛ (Южноамериканская конфедерация футбола) может дисквалифицировать форварда сборной Аргентины Лионеля Месси на два года. Об этом сообщает AS.

    • Месси раскритиковал судейство на Кубке Америки-2019 и обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции.
    • Футболиста удалили в матче за третье место Кубка Америки с Чили (2:1). Он считает, что это произошло из-за его высказываний о судьях после полуфинального матча с Бразилией.

    Если организация дисквалифицирует Месси, то он пропустит Кубок Америки-2020 и отбор на ЧМ-2022. AS ссылается на правила КОНМЕБОЛ, согласно которым игрокам запрещено оскорблять организацию и ее представителей.

    КОНМЕБОЛ ответила на критику Месси: «Эти обвинения представляют собой неуважение к соревнованию, всем участвующим игрокам и сотням представителей КОНМЕБОЛ, организации, которая постоянно работает ради развития южноамериканского футбола с 2016 года».

    Очередной судейский цирк на Копе: теперь удалили Месси за толчок плечом

    Источник: AS

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    Сегодня, 22:31
    Комментарии4
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      Рейтинг: +969

      AZ 12 минут назад

      Месси прав. Да и Бразилию за уши тянут как могут

      0
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      Рейтинг: +78

      Давид59 17 минут назад

      КОНМЕБОЛ оскорбилась. Что тут сказать? Я помню, когда Россия выиграла право на ЧМ-2018 англичане такое выдали в адрес ФИФА(они расчитывали на этот чемпионат). Они прямым текстом обвинили тогда ФИФА во всех смертных грехах. И ничего. Никто тогда не оскорблялся. Какая КОНМЕБОЛ девушка впечатлительная

      0
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      Рейтинг: +441

      Санёк 17 25 минут назад

      Вот это бан

      1
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      Рейтинг: +628

      petr69 34 минуты назад

      Блаттера нет. Платини нет.Могут и действительно дисквалифицировать

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