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    В КОНМЕБОЛ ответили на заявление Месси, обвинившего организаторов Кубка Америки в коррупции

    После обвинения форвардом сборной Аргентины Лионеля Месси организаторов Кубка Америки в коррупции, КОНМЕБОЛ выступила с ответным заявлением.

    «В футболе иногда побеждаете вы, а иногда проигрываете. Первостепенный принцип честной игры – принимать результаты с честью и уважением. Это касается и решений арбитров, которые являются человеческими и всегда будут совершаемыми.

    Мы не допускаем, чтобы из-за случаев во время турнира, в котором участвовали 12 команд на равных, были необоснованные обвинения в том, что Кубок Америки разыгрывается нечестно.

    Эти обвинения представляют собой неуважение к соревнованию, всем участвующим игрокам и сотням представителей КОНМЕБОЛ, организации, которая постоянно работает ради развития южноамериканского футбола с 2016 года», – говорится в заявлении.

    • Месси был удален в матче за 3-е место Кубка Америки против Чили (2:1).
    • Это его вторая красная карточка за национальную команду.
    • Хозяин турнира – сборная Бразилии вышла в финал Копы.

    Месси: «Мы не должны быть частью этой коррупции. Нам не позволили дойти до финала Кубка Америки»

    Источник: Официальный твиттер КОНМЕБОЛ

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