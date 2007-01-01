В КОНМЕБОЛ ответили на заявление Месси, обвинившего организаторов Кубка Америки в коррупции

После обвинения форвардом сборной Аргентины Лионеля Месси организаторов Кубка Америки в коррупции, КОНМЕБОЛ выступила с ответным заявлением.

«В футболе иногда побеждаете вы, а иногда проигрываете. Первостепенный принцип честной игры – принимать результаты с честью и уважением. Это касается и решений арбитров, которые являются человеческими и всегда будут совершаемыми.

Мы не допускаем, чтобы из-за случаев во время турнира, в котором участвовали 12 команд на равных, были необоснованные обвинения в том, что Кубок Америки разыгрывается нечестно.

Эти обвинения представляют собой неуважение к соревнованию, всем участвующим игрокам и сотням представителей КОНМЕБОЛ, организации, которая постоянно работает ради развития южноамериканского футбола с 2016 года», – говорится в заявлении.

Месси был удален в матче за 3-е место Кубка Америки против Чили (2:1).

Это его вторая красная карточка за национальную команду.

Хозяин турнира – сборная Бразилии вышла в финал Копы.

Месси: «Мы не должны быть частью этой коррупции. Нам не позволили дойти до финала Кубка Америки»