Месси: «Мы не должны быть частью этой коррупции. Нам не позволили дойти до финала Кубка Америки»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал судейство в матче за третье место Кубка Америки против Чили (2:1).

«Мы не должны быть частью этой коррупции, неуважения, которое мы испытали на Кубке Америки. Мы могли достичь большего, и они не позволили нам дойти до финала. Коррупция, судьи и все это не позволили людям наслаждаться футболом.

С желтыми карточками все бы закончилось для нас обоих. На мне могло отразиться то, что я сказал в прошлый раз», – сказал Месси.

Футболист получил прямую красную карточку на 37-й минуте.

После предыдущего матча (полуфинал против Бразилии) Месси раскритиковал судейство и сказал: «Будем надеяться, что КОНМЕБОЛ что-то сделает с этим. Но конечно, этого не произойдет, потому что Бразилия имеет слишком большую власть в организации».



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