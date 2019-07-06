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    Месси: «Мы не должны быть частью этой коррупции. Нам не позволили дойти до финала Кубка Америки»

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал судейство в матче за третье место Кубка Америки против Чили (2:1).

    «Мы не должны быть частью этой коррупции, неуважения, которое мы испытали на Кубке Америки. Мы могли достичь большего, и они не позволили нам дойти до финала. Коррупция, судьи и все это не позволили людям наслаждаться футболом.

    С желтыми карточками все бы закончилось для нас обоих. На мне могло отразиться то, что я сказал в прошлый раз», – сказал Месси.

    • Футболист получил прямую красную карточку на 37-й минуте.
    • После предыдущего матча (полуфинал против Бразилии) Месси раскритиковал судейство и сказал: «Будем надеяться, что КОНМЕБОЛ что-то сделает с этим. Но конечно, этого не произойдет, потому что Бразилия имеет слишком большую власть в организации».


    Очередной судейский цирк на Копе: теперь удалили Месси за толчок плечом

    Источник: TyC

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +703

      loko-the_best 1 минуту назад

      Ой, да иди на xeр уже. Лишь бы найти виноватого

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