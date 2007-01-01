Месси: «КОНМЕБОЛ ничего не сделает с судейством, потому что у Бразилии слишком большая власть в организации»

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси выступил с критикой судейства после поражения от Бразилии (0:2) в полуфинале Кубка Америки.

Ранее футболист заявил, что арбитр не назначил два пенальти в ворота их соперника.

«На протяжении всего турнира судьи с помощью VAR назначали бредовые наказания за игру рукой, глупые долбаные пенальти и дурацкие фолы. Но почему-то сегодня они отказались от использования видеоповторов.

Для нас нет никаких оправданий, но нам нужно проанализировать это. Будем надеяться, что КОНМЕБОЛ что-то сделает с этим. Но, конечно, этого не произойдет, потому что Бразилия имеет слишком большую власть в организации.

Думаю, мы провели отличную игру. Мы приложили немало усилий, и бразильцы не были сильнее нас», – сказал Месси.