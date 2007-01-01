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    Месси: «КОНМЕБОЛ ничего не сделает с судейством, потому что у Бразилии слишком большая власть в организации»

    Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси выступил с критикой судейства после поражения от Бразилии (0:2) в полуфинале Кубка Америки.

    Ранее футболист заявил, что арбитр не назначил два пенальти в ворота их соперника.

    «На протяжении всего турнира судьи с помощью VAR назначали бредовые наказания за игру рукой, глупые долбаные пенальти и дурацкие фолы. Но почему-то сегодня они отказались от использования видеоповторов.

    Для нас нет никаких оправданий, но нам нужно проанализировать это. Будем надеяться, что КОНМЕБОЛ что-то сделает с этим. Но, конечно, этого не произойдет, потому что Бразилия имеет слишком большую власть в организации.

    Думаю, мы провели отличную игру. Мы приложили немало усилий, и бразильцы не были сильнее нас», – сказал Месси.

    • Месси провел на турнире пять матчей и забил один гол с пенальти.

    Источник: Daily Mail

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +29

      murealbest 36 минут назад

      Е..... нытик

      -1
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      Рейтинг: +232

      Ашет Арбузян 47 минут назад

      ууу жалуется....паранойя...капризы

      0
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      Рейтинг: +4978

      piligrim1986 49 минут назад

      ну а причем судейство?гол не засчитали/удалили несправедливо/пенальти левый поставили???

      0
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      Рейтинг: +491

      Юрэс 51 минуту назад

      Да Лига Ставок РУЛИТ !!!!!! ХА ХА ХА!!!!!!

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      Рейтинг: +2618

      woyser 1 час назад

      В чём-то он прав. Но Бразилия больше хотела победить, а Аргентина свои шансы упустила.

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      Рейтинг: +937

      Derzkiy1 1 час назад

      Ничего нового , опять сопли ... После он будет говорить сборная плохо играла !

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