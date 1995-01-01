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    Месси – после поражения от Бразилии: «Нам дважды не дали 11-метровый»

    Форвард сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал поражение от сборной Бразилии (0:2) в рамках 1/2 финала Кубка Америки.

    «У нас были моменты, чтобы сравнять счет. Мяч дважды попадал в перекладину ворот. Во вратарской Бразилии было жарко. Кроме того, на нас дважды не поставили 11-метровые.

    Сегодня мы не смогли победить», – заявил Месси.

    В матче за третье место на Кубке Америки-2019 Аргентина сыграет с проигравшим в полуфинале ЧилиПеру.

    • Аргентинцы увеличили серию без титулов до 26 лет.
    • Месси сыграл во всех пяти матчах своей сборной на Кубке Америки-2019.
    • У аргентинца один гол с пенальти в матче против Парагвая.

    Источник: Reuters

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2068

      Аристократ Олжик 12 минут назад

      На каждом кубке Америки, Месси забивает один гол, пора бы ему готовить золотую бутсу и золотой мяч . . .

      2
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      Рейтинг: +413

      qawzsexdr 37 минут назад

      Это не барса, здесь за симуляции пенальти не ставят

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +681

      VAD07 42 минуты назад

      Месси лучший игрок всех времён - Барселоны, не более того.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1192

      JTherry 51 минуту назад

      несчастный Месси, которому в сборную Бог послал Паредеса

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3353

      ivan-football-fan 56 минут назад

      Если бы дали 2 пенальти... стало бы 2-2.
      Бразилы бы забили ещё, чтобы пройти...БРАЗИЛЫ ВООБЩЕ ЗАБИЛИ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО ИМ БЫЛО НУЖНО))

      1
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      Рейтинг: +1271

      ItalianFootball > ivan-football-fan 32 минуты назад

      Как в старой поговорке.

      1
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      Рейтинг: +865

      Football06 > ivan-football-fan 15 минут назад

      Пенальти надо было ставить один точно Артур когда нарушил против Отаменди тогда счёт был 1:0 и кто знает как бы кто сделал когда счёт 1:1 .. ты говоришь Бразилия забила бы столько сколько хочет ,Посмотри Матч с Парагваем и скажи мне снова Бразилия забьет столько сколько хочет

      0
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      Рейтинг: +1007

      altezzik 58 минут назад

      Судя по нарезке моментов, их там как стоячих оббегали.

      1
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      Рейтинг: +418

      KPCCSPB 1 час назад

      Гном отмазки лепит

      3
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      Рейтинг: +865

      Football06 > KPCCSPB 14 минут назад

      Ну да гном с гениальным талантом который зарабает в неделю больше чем ты за несколько лет )))я бы тоже стал гномом ради такого ..а теперь вопрос к тебе кто ты ? Ладно идеальный но какой толк? Ты сидишь тут строчишь комы мол этот гном тот гей и ТД.а сам ты кто? Я знаю ..ты никто :)

      0
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      Рейтинг: +24

      jo31 1 час назад

      Не ной, один из этих двух раз сам упал как кусок го*на да еще и до штрафной, не дали значит не было, умей проигрывать, лучше подумал бы почему забил всего один гол да и тот с пенальти....задолбали нытики а не футбодисты пошли

      5
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      Рейтинг: +865

      Football06 > jo31 12 минут назад

      Ну как бы им реально не повезло , несколько раз перекладина штанга и ТД.плюс нарушение Артура на Отаменди хоккейная блокировка ,тупому видно и ясно что пенальти ..ну не поставили надо смириться он же не говорит мы выиграли бы будь там штрафной или пенальти ..он говорит то как есть без особого каприза ))

      0
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      Рейтинг: +227

      Ашет Арбузян 1 час назад

      карьеру еще не завершил в сборной?

      2
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      Рейтинг: +1271

      ItalianFootball > Ашет Арбузян 32 минуты назад

      Пару раз уже завершал.

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