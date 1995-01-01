Месси – после поражения от Бразилии: «Нам дважды не дали 11-метровый»

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал поражение от сборной Бразилии (0:2) в рамках 1/2 финала Кубка Америки.

«У нас были моменты, чтобы сравнять счет. Мяч дважды попадал в перекладину ворот. Во вратарской Бразилии было жарко. Кроме того, на нас дважды не поставили 11-метровые.

Сегодня мы не смогли победить», – заявил Месси.

В матче за третье место на Кубке Америки-2019 Аргентина сыграет с проигравшим в полуфинале Чили – Перу.