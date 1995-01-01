Очередной судейский цирк на Копе: теперь удалили Месси за толчок плечом

Лео покритиковал судей и в следующем матче получил смешную красную.

Аргентина – Чили – безумная вывеска. Что ни матч, одни сумасшедшие истории. На позапрошлом Кубке Америки чилийцы победили аргентинцев в серии пенальти, то же повторилось через год при промахе Месси.

Теперь они сошлись в матче за бронзовые медали. Аргентина легко и красиво забила два мяча в первом тайме, причем отличился даже Пауло Дибала, которого никак не могли совместись в атаке с Месси. Второй тайм Дибале можно было из-за этого не переживать – он уже состоится без Лео.

На 37-й минуте Месси наткнулся на плечо Меделя, который контролировал уход мяча за линию ворот. Чилийцу не понравился прием, тот пошел выяснять отношения, Месси в ответ толкнул его плечом и получил два толчка от Меделя.

Оказывается, теперь это карается обоюдным удалением.

Интересно, что даже после консультации с VAR парагвайский судья Марио Диас де Вивар не отменил своего решения – Месси и Медель были удалены с поля. Чилиец еще очень долго выяснял, почему арбитр столь жесток, Месси же с ироничной улыбкой погулял по полю и затем его покинул. В сборной он начинал как раз с удаления в далеком 2005 году. С тех пор больше не удалялся до сегодняшнего дня.

twit text — B/R Football (@brfootball) 6 июля 2019 г.

Аргентина играла весело и разнообразно в полуфинале, пробила по воротам втрое больше соперника, но проиграла Бразилии 0:2. Лионель Месси разочарованно стыдил и ее, и судейский комитет, и вообще все, что с ним связано. Впереди оставался один матч, да еще и с надоевшими чилийцами. Как насмешка – «утешительный финал» с теми, кто дважды лишил надежды на победу в Копе сравнительно недавно.

Чилийцы тоже забросали в полуфинале ударами перуанцев, но начудили аж на 0:3, что после грамотного четвертьфинала с колумбийцами легко было назвать настоящей сенсацией. В общем, Аргентина и Чили вместе лишили нас убойной финальной вывески, но надежда на шоу в матче за третье место все-таки жила.

Но теперь нет смысла рассуждать о том, что Скалони решил выпустить вместе Агуэро, Месси и Дибалу, а вместо дисквалифицированного Акуньи выставить Ло Чельсо, а чилийцы поставили в защиту Хару, который вообще сыграл лишь один матч на турнире (выход на шесть минут с Эквадором – не в счет). Все это никому не интересно.

Можно сколько угодно критиковать Месси за некорректные эмоциональные высказывания о судейском корпусе и влиянии на него Бразилии, факт однозначный – на турнире система VAR себя дискредитировала полностью. Нереально долгие затяжки времени в связи с принятием решений, просмотры далеко не всех спорных эпизодов – все это утомило еще на групповой стадии.

Но придумывание новых правил по ходу турнира – как в случае с Месси и Меделем – это уже настоящий скандал. И никакой «обоюдной агрессией» вердикт судьи тут объяснить нельзя.