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11 мая
01:00
Фото
Араухо сменил имидж – защитник «Барсы» покрасил волосы в цвета уругвайского флага
2
10 мая
18:56
Объявлен состав сборной Бразилии на Кубок Америки-2024
2
28 сентября 2021
17:50
Сборные Италии и Аргентины в 2022 году проведут матч континентальных чемпионов
5
10 сентября 2021
10:40
Видео
Месси едва не заплакал, говоря о победе в Кубке Америки
2
14 июля 2021
08:27
Италия и Аргентина близки к договоренности о проведении матча континентальных чемпионов. Игру посвятят Марадоне
8
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Все новости
16 мая
13:05
17-летний бразильский форвард, приобретенный «Реалом», получил травму и может пропустить Кубок Америки
11 мая
01:00
Фото
Араухо сменил имидж – защитник «Барсы» покрасил волосы в цвета уругвайского флага
2
10 мая
18:56
Объявлен состав сборной Бразилии на Кубок Америки-2024
2
4 ноября 2021
23:15
Безвыигрышная серия «Локомотива» в еврокубках достигла 15 матчей
2
28 сентября 2021
17:50
Сборные Италии и Аргентины в 2022 году проведут матч континентальных чемпионов
5
10 сентября 2021
10:40
Видео
Месси едва не заплакал, говоря о победе в Кубке Америки
2
18 июля 2021
11:45
Фото
Фото Месси с Кубком Америки побило рекорд инстаграма по лайкам среди спортсменов
6
16 июля 2021
21:14
Фото
«Этот трофей я больше всего хотел видеть на своей коже». Ди Мария сделал тату в честь победы в Кубке Америки
5
14 июля 2021
08:27
Италия и Аргентина близки к договоренности о проведении матча континентальных чемпионов. Игру посвятят Марадоне
8
13 июля 2021
18:57
Фото
Маркиньос, Каземиро, де Пауль, Неймар и Месси – в символической сборной Кубка Америки-2021
1
11:23
КОНМЕБОЛ предложил УЕФА провести матч континентальных чемпионов Аргентина – Италия
11
12 июля 2021
16:18
Месси – о Кубке Америки: «Посвящаю победу Марадоне. Спасибо, Боже, что сделал меня аргентинцем!»
8
11 июля 2021
14:13
Фото
Месси после победы в Кубке Америки созвонился с семьей с поля «Мараканы»
6
13:29
Ди Мария: «Месси после победы над Бразилией сказал мне спасибо. До матча он говорил, что это будет мой финал»
2
11:10
Месси стал лучшим бомбардиром и ассистентом Кубка Америки-2021
3
10:30
Сколько Аргентина заработала за победу в Кубке Америки-2021
1
10:21
Фото
Месси выиграл первый трофей со сборной Аргентины
15
04:55
⚡ Кубок Америки. Аргентина обыграла на «Маракане» Бразилию и впервые с 1993 года взяла трофей
26
02:20
Паредес, Ди Мария, Месси – в основе Аргентины на финал против Бразилии; Тите выпустил Тиаго Силву, Фреда, Неймара
2
02:10
Кубок Америки. Аргентина и Бразилия разыграют трофей в очном матче
1
01:10
Вендел: «Бразилия – фаворит в игре с Аргентиной. В финале Евро-2020 Англия победит по пенальти»
5
10 июля 2021
22:56
Аргентина – Бразилия: аргентинцы проиграли все свои шесть последних финалов
2
21:55
Журналист Романо: Месси подпишет контракт с «Барселоной» после Кубка Америки
1
19:59
КОНМЕБОЛ признала Месси и Неймара лучшими игроками Кубка Америки
3
12:36
Фото
«Зенит» поздравил Барриоса с бронзой Кубка Америки
2
10:34
Сборная Колумбии в пятый раз стала бронзовым призером Кубка Америки
1
08:24
Кубок Америки. Колумбия благодаря голу на 94-й минуте победила Перу и стала бронзовым призером
2
8 июля 2021
00:29
«Я тебя сожру. Знаю, куда ты пробьешь». Стало известно, что говорил вратарь Аргентины Мартинес перед отбитым пенальти Мины
2
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