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Расписание матчей
Кубок Америки
Перу - Канада
Перу - Канада: обзор матча 26 июня 2024
Перу
26.06.2024, среда, 01:00
Кубок Америки, группа A, 2 тур
0 : 1
Завершен
Канада
74'
Д. Дэвид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Перу - Канада
82'
Замена
Т. Олувасейи
️️️️
К. Ларин
Замена
А. Каррильо
️️️️
С. Пенья
79'
Замена
К. Куэва
️️️️
К. Самбрано
78'
74'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дэвид
Пас отдал
Я. Шаффельбург
Замена
Х. Паоло Герреро
️️️️
Д. Лападула
70'
66'
Замена
Т. Бьюкенан
️️️️
Р. Ларея
Замена
Б. Рейна
️️️️
П. Киспе
62'
Замена
А. Сантамария
️️️️
Э. Флорес
62'
Красная карточка
М. Араухо
59'
46'
Замена
Я. Шаффельбург
️️️️
Л. Миллар
46'
Замена
Д. Осорио
️️️️
И. Коне
46'
Замена
К. Миллер
️️️️
Д. Корнелиус
20'
Желтая карточка
Р. Ларея
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
4
Маркос Лопес
ЛЗ
5
Мигель Араухо
ЦЗ
5
Карлос Самбрано
(К)
ЦЗ
22
Александр Калленс
ЦЗ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
8
Пьеро Киспе
ЦП
10
Серхио Пенья
АП
7
Энди Поло
ПВ
9
Джанлука Лападула
ЦФ
20
Эдисон Флорес
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Фоссати
Канада
16
Максим Крепо
ВР
19
Альфонсо Дэвис
(К)
ЛЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
11
Лайам Миллар
ЛВ
7
Стефен Эустакиу
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
10
Джонатан Дэвид
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Перу
21
Диего Ромеро
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
10
Кристиан Куэва
ЦП
11
Брайан Рейна
ЦП
16
Хесус Кастильо
ЦП
11
Jose Rivera
ЦП
18
Андре Каррильо
ПВ
26
F. Zanelatto
ЦФ
9
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
10
Жоао Гримальдо
ЦФ
Канада
1
Дейн Сент-Клер
ВР
16
Том МакГилл
ВР
26
Кайл Хайберт
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
4
Люк Де Фужероля
ПЗ
14
Якоб Шаффельбург
ЛВ
6
Самуэль Пьетт
ОП
21
Джонатан Осорио
ЦП
6
Мэтью Шоньер
ЦП
20
Али Ахмед
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
12
Тани Олувасейи
ЦФ
21
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
14
Тео Бэйр
ЦФ
4-2-2-2
1
Галлезе
4
Лопес
5
Самбрано
22
Калленс
5
Араухо
16
Картахена
8
Киспе
10
Пенья
7
Поло
20
Флорес
9
Лападула
3-3-1-1-2
16
Крепо
2
Джонстон
15
Бомбито
13
Корнелиус
22
Ларея
7
Эустакиу
19
Дэвис
8
Коне
11
Миллар
9
Ларин
10
Дэвид
20
Флорес
4
Сантамария
4
Сантамария
20
Флорес
5
Самбрано
10
Куэва
10
Куэва
5
Самбрано
8
Киспе
11
Рейна
11
Рейна
8
Киспе
10
Пенья
18
Каррильо
18
Каррильо
10
Пенья
9
Лападула
9
Герреро
9
Герреро
9
Лападула
13
Корнелиус
4
Миллер
4
Миллер
13
Корнелиус
8
Коне
21
Осорио
21
Осорио
8
Коне
11
Миллар
14
Шаффельбург
14
Шаффельбург
11
Миллар
22
Ларея
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
22
Ларея
9
Ларин
12
Олувасейи
12
Олувасейи
9
Ларин
Остались в запасе
Перу
Канада
26
F. Zanelatto
ЦФ
21
Диего Ромеро
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
2
Луис Абрам
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
16
Хесус Кастильо
ЦП
11
Jose Rivera
ЦП
17
Луис Адвинкула
ЦФ
10
Жоао Гримальдо
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Фоссати
1
Дейн Сент-Клер
ВР
16
Том МакГилл
ВР
26
Кайл Хайберт
ЦЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
4
Люк Де Фужероля
ПЗ
6
Самуэль Пьетт
ОП
6
Мэтью Шоньер
ЦП
20
Али Ахмед
ЦП
21
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
14
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Остались в запасе
26
F. Zanelatto
ЦФ
21
Диего Ромеро
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
2
Луис Абрам
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
16
Хесус Кастильо
ЦП
11
Jose Rivera
ЦП
17
Луис Адвинкула
ЦФ
10
Жоао Гримальдо
ЦФ
Остались в запасе
1
Дейн Сент-Клер
ВР
16
Том МакГилл
ВР
26
Кайл Хайберт
ЦЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
4
Люк Де Фужероля
ПЗ
6
Самуэль Пьетт
ОП
6
Мэтью Шоньер
ЦП
20
Али Ахмед
ЦП
21
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
14
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Фоссати
Главный тренер
Джесс Марш
Статистика матча Перу - Канада
1
1
Всего ударов по воротам
9
5
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
1
Нарушения
17
14
Офсайды
3
1
Количество передач
352
364
Сейвы
1
4
Точность передач %
71
77
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
0.62
2.01
Матчи команд
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Информация о матче
Главный судья:
Марио Эскобар
Стадион:
Спортинг Парк
Посещаемость:
15625 из 18000 зрителей (86%)
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