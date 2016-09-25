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    Хорхе Фоссати

    Тренер
    Имя Хорхе
    Фамилия Фоссати
    Гражданство Уругвай
    Дата рождения 22 ноября 1952
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Катар 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    10.11.2016 Катар 2 : 1 Россия
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