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    Хорхе Фоссати - статистика

    Тренер
    Имя Хорхе
    Фамилия Фоссати
    Гражданство Уругвай
    Дата рождения 22 ноября 1952
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Катар 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    10.11.2016 Катар 2 : 1 Россия
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