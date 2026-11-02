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Хорхе Фоссати - статистика

Ливерпуль
Уругвай
22 ноября 1952 (73)
Тренер
Статистика Новости
Матчи за последние 30 дней
Уругвай. Примера, 13 тур
Ливерпуль
2 : 0
02.11.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 12 тур
Насьональ
0 : 1
26.10.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 11 тур
Ливерпуль
1 : 0
19.10.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 10 тур
Депортиво Мальдонадо
1 : 1
10.10.2026
Ливерпуль
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Ливерпуль
16
10
2
4
Уругвай. Примера, 13 тур
Ливерпуль
2 : 0
02.11.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 12 тур
Насьональ
0 : 1
26.10.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 11 тур
Ливерпуль
1 : 0
19.10.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 10 тур
Депортиво Мальдонадо
1 : 1
10.10.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 9 тур
Ливерпуль
3 : 2
03.10.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 8 тур
Сентраль Эспаньол
1 : 2
27.09.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 7 тур
Ливерпуль
0 : 0
21.09.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 6 тур
Монтевидео Сити Торке
3 : 1
15.09.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 5 тур
Ливерпуль
1 : 0
07.09.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 4 тур
Серро Ларго
1 : 1
31.08.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 3 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.08.2026
Серро
Уругвай. Примера, 2 тур
Дефенсор Спортинг
0 : 4
16.08.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 1 тур
Ливерпуль
1 : 0
08.08.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 7 тур
Сентраль Эспаньол
0 : 0
02.08.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 6 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 2
26.07.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 5 тур
Ливерпуль
1 : 2
12.07.2026
Серро
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