Матчи за последние 30 дней

Статистика по турнирам

Уругвай. Примера 2026 Кубок Америки 2024 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Клубный Чемпионат Мира 2011 Кубок Либертадорес 2011 Клубный Чемпионат Мира 2010 Кубок Либертадорес 2010