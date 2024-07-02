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Расписание матчей
Кубок Америки
Боливия - Панама
Боливия - Панама: обзор матча 02 июля 2024
Боливия
02.07.2024, вторник, 04:00
Кубок Америки, группа C, 3 тур
1 : 3
Завершен
Панама
69'
Б. Миранда
22'
Х. Фахардо
79'
Э. Герреро
90+1'
С. Янис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боливия - Панама
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
С. Янис
Желтая карточка
A. Terrazas
86'
Замена
Ф. Сауседо
️️️️
Р. Вака
81'
79'
ГОЛ! 1:2!
Э. Герреро
Пас отдал
Э. Дэвис
74'
Замена
Э. Герреро
️️️️
К. Харви
74'
Замена
A. Ayarza
️️️️
К. Мартинес
ГОЛ! 1:1!
Б. Миранда
Пас отдал
Р. Вака
69'
Замена
Б. Миранда
️️️️
Й. Роча
63'
Замена
Л. Хустиниано
️️️️
Б. Кеспедес
63'
Замена
A. Terrazas
️️️️
Г. Вильямиль
63'
46'
Замена
K. Lenis
️️️️
М. Мурильо
42'
Желтая карточка
М. Мурильо
22'
ГОЛ! 0:1!
Х. Фахардо
Пас отдал
К. Мартинес
Желтая карточка
Г. Вильямиль
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боливия
23
Гильермо Вискарра
ВР
6
Эктор Куэльяр
ЦЗ
4
Луис Акин
(К)
ЦЗ
5
Marcelo Suárez
ЦЗ
21
Йомар Роча
ПЗ
21
Хосе Сагредо
ПЗ
16
Борис Кеспедес
ЦП
15
Габриэль Вильямиль
ЦП
10
Рамиро Вака
ЦП
7
Мигелито
ЦФ
11
Кармело Альгараньяс
ЦФ
Главный тренер
Антонио Карлос Заго
Панама
22
Орландо Москера
ВР
23
Микаэль Мурильо
ЦЗ
3
Хосе Кордоба
ЦЗ
6
Кристиан Мартинес
ЦП
15
Эрик Дэвис
ЦФ
2
Сесар Блэкмен
ЦФ
14
Карлос Харви
ЦФ
11
Йоэл Барсенас
ЦФ
17
Хосе Фахардо
ЦФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Боливия
1
Карлос Лампе
ВР
12
Gustavo Almada
ВР
17
Роберто Фернандес
ЛЗ
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
3
Диего Медина
ЦЗ
5
Адриан Хусино
ЦЗ
14
Робсон Матеус
ЦП
6
Леонель Хустиниано
ЦП
10
Adalid Terrazas
ЦП
18
Lucas Chávez
ЦП
20
Фернандо Сауседо
ЦП
18
Родриго Рамальо
ПП
16
C. Menacho
ЦФ
8
Хауме Куэльяр
ЦФ
19
Бруно Миранда
ЦФ
Панама
1
Луис Мехия
ВР
25
Родерик Миллер
ЦЗ
19
Омар Валенсия
ЦЗ
24
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
18
Abdiel Ayarza
ЦП
9
Эдуардо Герреро
ЦП
21
Сесар Янис
ЦФ
19
Kahiser Lenis
ЦФ
10
Исмаэль Диас
ЦФ
3-2-3-2
23
Вискарра
6
Куэльяр
4
Акин
5
21
Роча
21
Сагредо
16
Кеспедес
15
Вильямиль
10
Вака
11
Альгараньяс
7
Мигелито
2-1-5
22
Москера
23
Мурильо
3
Кордоба
6
Мартинес
15
Дэвис
17
Фахардо
11
Барсенас
14
Харви
2
Блэкмен
16
Кеспедес
6
Хустиниано
6
Хустиниано
16
Кеспедес
15
Вильямиль
10
10
15
Вильямиль
10
Вака
20
Сауседо
20
Сауседо
10
Вака
21
Роча
19
Миранда
19
Миранда
21
Роча
6
Мартинес
18
18
6
Мартинес
14
Харви
9
Герреро
9
Герреро
14
Харви
23
Мурильо
19
19
23
Мурильо
Остались в запасе
Боливия
Панама
16
C. Menacho
ЦФ
17
Роберто Фернандес
ЛЗ
1
Карлос Лампе
ВР
12
Gustavo Almada
ВР
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
3
Диего Медина
ЦЗ
5
Адриан Хусино
ЦЗ
14
Робсон Матеус
ЦП
18
Lucas Chávez
ЦП
18
Родриго Рамальо
ПП
8
Хауме Куэльяр
ЦФ
Главный тренер
Антонио Карлос Заго
25
Родерик Миллер
ЦЗ
1
Луис Мехия
ВР
19
Омар Валенсия
ЦЗ
24
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
21
Сесар Янис
ЦФ
10
Исмаэль Диас
ЦФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Остались в запасе
16
C. Menacho
ЦФ
17
Роберто Фернандес
ЛЗ
1
Карлос Лампе
ВР
12
Gustavo Almada
ВР
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
3
Диего Медина
ЦЗ
5
Адриан Хусино
ЦЗ
14
Робсон Матеус
ЦП
18
Lucas Chávez
ЦП
18
Родриго Рамальо
ПП
8
Хауме Куэльяр
ЦФ
Остались в запасе
25
Родерик Миллер
ЦЗ
1
Луис Мехия
ВР
19
Омар Валенсия
ЦЗ
24
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
21
Сесар Янис
ЦФ
10
Исмаэль Диас
ЦФ
Главный тренер
Антонио Карлос Заго
Главный тренер
Томас Кристиансен
Статистика матча Боливия - Панама
2
1
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
1
Нарушения
17
8
Офсайды
4
0
Количество передач
447
410
Сейвы
3
2
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.72
1.23
Матчи команд
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 1
25.09.2026
Панама
Чемпионат мира, 3 тур
Панама
0 : 2
28.06.2026
Англия
Чемпионат мира, 2 тур
Панама
0 : 1
24.06.2026
Хорватия
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Панама
1 : 1
06.06.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Главный судья:
Edina Alves Batista, Brazil
Стадион:
Inter&Co Стэдиум
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