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Расписание матчей
Кубок Америки
Аргентина - Эквадор
Аргентина - Эквадор: обзор матча 05 июля 2024
Аргентина
05.07.2024, пятница, 04:00
Кубок Америки, 1/4 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Эквадор
35'
Л. Мартинес
90+2'
К. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аргентина - Эквадор
ГОЛ!
Н. Отаменди
4:2
ГОЛ!
Ж. Кайседо
3:2
ГОЛ!
Г. Монтиэль
3:1
ГОЛ!
Д. Йебоа
2:1
ГОЛ!
А. Мак Аллистер
2:0
Пенальти не реализован!
А. Минда
ГОЛ!
Х. Альварес
1:0
Пенальти не реализован!
А. Мена
Пенальти не реализован!
Л. Месси
Замена
Г. Монтиэль
️️️️
Н. Молина
90'
+5
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
К. Родригес
Пас отдал
Д. Йебоа
87'
Замена
Ж. Кайседо
️️️️
А. Франко
Желтая карточка
Н. Тальяфико
81'
80'
Замена
А. Мена
️️️️
Э. Валенсия
80'
Замена
Д. Йебоа
️️️️
К. Груэсо
Замена
Н. Отаменди
️️️️
Л. Мартинес
78'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Э. Фернандес
78'
Желтая карточка
Н. Гонсалес
77'
76'
Замена
К. Родригес
️️️️
Й. Сармиенто
76'
Замена
А. Минда
️️️️
К. Паес
75'
Желтая карточка
М. Кайседо
Замена
Х. Альварес
️️️️
Л. Мартинес
65'
62'
Пенальти не реализован!
Э. Валенсия
ГОЛ! 1:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
А. Мак Аллистер
35'
30'
Желтая карточка
Э. Валенсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
15
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Энцо Фернандес
ОП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
10
Лионель Месси
(К)
ПВ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Эквадор
22
Александер Домингес
ВР
2
Феликс Торрес
ЦЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
23
Мойзес Кайседо
ОП
8
Карлос Груэсо
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
13
Кендри Паес
АП
16
Йереми Сармиенто
АП
13
Эннер Валенсия
(К)
ЦФ
Главный тренер
Феликс Санчес
Аргентина
1
Франко Армани
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
18
Гидо Родригес
ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
0
Андрес Миколта
ЦЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
7
Layan Loor
ЦЗ
21
Хосе Уртадо
ПЗ
18
Жоао Ортис
ОП
5
Хосе Сифуэнтес
ЦП
15
Анхель Мена
ЦП
10
Джон Йебоа
АП
20
Яннер Корозо
ПВ
14
Алан Минда
ПВ
11
Кевин Родригес
ЦФ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Мартинес
3
Тальяфико
13
Ромеро
6
Мартинес
26
Молина
8
Фернандес
20
Мак Аллистер
7
Де Пауль
15
Гонсалес
10
Месси
22
Мартинес
4-1-2-2-1
22
Домингес
17
Пресиадо
6
Пачо
3
Хинкапе
2
Торрес
23
Кайседо
8
Груэсо
21
Франко
13
Паес
16
Сармиенто
13
Валенсия
6
Мартинес
19
Отаменди
19
Отаменди
6
Мартинес
26
Молина
4
Монтиэль
4
Монтиэль
26
Молина
8
Фернандес
11
Ло Чельсо
11
Ло Чельсо
8
Фернандес
22
Мартинес
9
Альварес
9
Альварес
22
Мартинес
13
Валенсия
15
Мена
15
Мена
13
Валенсия
8
Груэсо
10
Йебоа
10
Йебоа
8
Груэсо
13
Паес
14
Минда
14
Минда
13
Паес
16
Сармиенто
11
Родригес
11
Родригес
16
Сармиенто
21
Франко
9
Кайседо
9
Кайседо
21
Франко
Остались в запасе
Аргентина
Эквадор
1
Франко Армани
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
18
Гидо Родригес
ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Лионель Скалони
1
Эрнан Галиндес
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
0
Андрес Миколта
ЦЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
7
Layan Loor
ЦЗ
21
Хосе Уртадо
ПЗ
18
Жоао Ортис
ОП
5
Хосе Сифуэнтес
ЦП
20
Яннер Корозо
ПВ
Главный тренер
Феликс Санчес
Остались в запасе
1
Франко Армани
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
18
Гидо Родригес
ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Остались в запасе
1
Эрнан Галиндес
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
0
Андрес Миколта
ЦЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
7
Layan Loor
ЦЗ
21
Хосе Уртадо
ПЗ
18
Жоао Ортис
ОП
5
Хосе Сифуэнтес
ЦП
20
Яннер Корозо
ПВ
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Феликс Санчес
Статистика матча Аргентина - Эквадор
2
2
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
13
14
Офсайды
2
1
Количество передач
374
354
Сейвы
1
1
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
0
1
xG (ожидаемые голы)
0.83
1.66
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Матонте
(Монтевидео)
Стадион:
NRG
Посещаемость:
69456 из 72220 зрителей (96%)
Где смотреть матч:
Okko
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