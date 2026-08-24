«Динамо» близко к трансферу участника ЧМ-2026

Московское «Динамо» может купить вингера сборной Эквадора.
25-летний Гонсало Плата из «Фламенго» близок к трансферу в клуб РПЛ.
Стороны ведут продвинутые переговоры и почти договорились об условиях сделки.
- Рыночная стоимость Платы – 9 миллионов евро.
- У него есть опыт выступлений в Европе за «Спортинг» и «Вальядолид».
- В составе «Фламенго» фланговый нападающий забил 9 голов и сделал 14 ассистов в 99 матчах.
- На ЧМ-2026 эквадорец провел 4 игры и поразил ворота Германии на групповом этапе.
Источник: «Чемпионат»