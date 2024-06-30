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Расписание матчей
Кубок Америки
Аргентина - Перу
Аргентина - Перу: обзор матча 30 июня 2024
Аргентина
30.06.2024, воскресенье, 03:00
Кубок Америки, группа A, 3 тур
2 : 0
Завершен
Перу
47'
Л. Мартинес
86'
Л. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аргентина - Перу
90'
+4
Желтая карточка
С. Пенья
88'
Желтая карточка
К. Самбрано
ГОЛ! 2:0!
Л. Мартинес
86'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Г. Пеццелла
83'
78'
Замена
К. Куэва
️️️️
М. Лопес
Замена
Г. Родригес
️️️️
Л. Паредес
77'
Замена
В. Карбони
️️️️
А. Ди Мария
77'
Пенальти не реализован!
Л. Паредес
72'
Желтая карточка
Л. Паредес
68'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
Д. Ло Чельсо
66'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
А. Гарначо
66'
63'
Замена
F. Zanelatto
️️️️
Б. Рейна
56'
Замена
J. Rivera
️️️️
Э. Флорес
56'
Замена
Д. Лападула
️️️️
Х. Паоло Герреро
53'
Желтая карточка
Э. Флорес
ГОЛ! 1:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
А. Ди Мария
47'
36'
Желтая карточка
У. Картахена
28'
Желтая карточка
Х. Паоло Герреро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
11
Анхель Ди Мария
(К)
ПВ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
4
Маркос Лопес
ЛЗ
5
Карлос Самбрано
ЦЗ
22
Александр Калленс
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
11
Брайан Рейна
ЦП
10
Серхио Пенья
АП
7
Энди Поло
ПВ
9
Хосе Паоло Герреро
(К)
ЦФ
20
Эдисон Флорес
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Фоссати
Аргентина
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Франко Армани
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
15
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Энцо Фернандес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Гидо Родригес
ЦП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
Перу
21
Диего Ромеро
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
2
Луис Абрам
ЦЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
10
Кристиан Куэва
ЦП
16
Хесус Кастильо
ЦП
8
Пьеро Киспе
ЦП
11
Jose Rivera
ЦП
18
Андре Каррильо
ПВ
26
F. Zanelatto
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
10
Жоао Гримальдо
ЦФ
9
Джанлука Лападула
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Мартинес
3
Тальяфико
6
Пеццелла
19
Отаменди
4
Монтиэль
5
Паредес
14
Паласиос
17
Гарначо
11
Ло Чельсо
11
Ди Мария
22
Мартинес
4-2-2-2
1
Галлезе
3
Корсо
5
Самбрано
22
Калленс
4
Лопес
16
Картахена
11
Рейна
7
Поло
10
Пенья
20
Флорес
9
Герреро
6
Пеццелла
2
Мартинес
2
Мартинес
6
Пеццелла
11
Ло Чельсо
8
Фернандес
8
Фернандес
11
Ло Чельсо
5
Паредес
18
Родригес
18
Родригес
5
Паредес
11
Ди Мария
21
Карбони
21
Карбони
11
Ди Мария
17
Гарначо
15
Гонсалес
15
Гонсалес
17
Гарначо
11
Рейна
26
26
11
Рейна
4
Лопес
10
Куэва
10
Куэва
4
Лопес
20
Флорес
11
11
20
Флорес
9
Герреро
9
Лападула
9
Лападула
9
Герреро
Остались в запасе
Аргентина
Перу
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Франко Армани
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
21
Диего Ромеро
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
2
Луис Абрам
ЦЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
16
Хесус Кастильо
ЦП
8
Пьеро Киспе
ЦП
18
Андре Каррильо
ПВ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
10
Жоао Гримальдо
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Фоссати
Остались в запасе
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Франко Армани
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
Остались в запасе
21
Диего Ромеро
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
2
Луис Абрам
ЦЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
16
Хесус Кастильо
ЦП
8
Пьеро Киспе
ЦП
18
Андре Каррильо
ПВ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
10
Жоао Гримальдо
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Хорхе Фоссати
Статистика матча Аргентина - Перу
1
5
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
6
3
Нарушения
11
20
Офсайды
3
1
Количество передач
625
211
Сейвы
1
4
Точность передач %
89
71
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
2.42
0.14
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Рамос Паласуэлос
Стадион:
Хард Рок
Посещаемость:
64972 из 80120 зрителей (81%)
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