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Расписание матчей
Кубок Америки
Канада - Чили
Канада - Чили: обзор матча 30 июня 2024
Канада
30.06.2024, воскресенье, 03:00
Кубок Америки, группа A, 3 тур
0 : 0
Завершен
Чили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канада - Чили
Замена
К. Миллер
️️️️
Д. Дэвид
90'
+4
82'
Замена
С. Перес
️️️️
Р. Эчеверрия
77'
Замена
Б. Бреретон
️️️️
В. Давила
Замена
Т. Бьюкенан
️️️️
Р. Ларея
76'
Замена
Т. Олувасейи
️️️️
К. Ларин
76'
Желтая карточка
Л. Миллар
66'
Замена
Л. Миллар
️️️️
Я. Шаффельбург
65'
Желтая карточка
А. Джонстон
57'
46'
Замена
Э. Пульгар
️️️️
М. Нуньес
46'
Замена
М. Боладос
️️️️
Э. Варгас
Желтая карточка
А. Дэвис
42'
27'
Желтая карточка
Г. Суасо
12'
Желтая карточка
Г. Суасо
Желтая карточка
М. Бомбито
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канада
16
Максим Крепо
ВР
19
Альфонсо Дэвис
(К)
ЛЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
14
Якоб Шаффельбург
ЛВ
7
Стефен Эустакиу
ОП
21
Джонатан Осорио
ЦП
10
Джонатан Дэвид
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Чили
12
Габриэль Ариас
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
13
Игор Лихновски
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
18
Родриго Эчеверрия
ОП
10
Марселино Нуньес
ЦП
11
Дарио Осорио
ПВ
10
Алексис Санчес
(К)
ЦФ
11
Виктор Давила
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Канада
1
Дейн Сент-Клер
ВР
16
Том МакГилл
ВР
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
26
Кайл Хайберт
ЦЗ
4
Люк Де Фужероля
ПЗ
11
Лайам Миллар
ЛВ
6
Самуэль Пьетт
ОП
20
Али Ахмед
ЦП
6
Мэтью Шоньер
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
12
Тани Олувасейи
ЦФ
14
Тео Бэйр
ЦФ
21
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
Чили
23
Брайан Кортес
ВР
6
Томас Галдамес
ЛЗ
21
Матиас Каталан
ЦЗ
22
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
5
Пауло Диас
ЦЗ
3
Николас Фернандес
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Эрик Пульгар
ОП
8
Эстебан Павес
ЦП
15
Сесар Перес
ЦП
9
Максимилиано Герреро
ПВ
14
Кристиан Савала
ПВ
19
Маркос Боладос
ПВ
3-3-1-1-2
16
Крепо
2
Джонстон
13
Корнелиус
15
Бомбито
19
Дэвис
7
Эустакиу
22
Ларея
21
Осорио
14
Шаффельбург
9
Ларин
10
Дэвид
4-1-1-1-3
12
Ариас
4
Исла
13
Лихновски
3
Марипан
17
Суасо
18
Эчеверрия
10
Нуньес
11
Осорио
11
Варгас
11
Давила
10
Санчес
10
Дэвид
4
Миллер
4
Миллер
10
Дэвид
14
Шаффельбург
11
Миллар
11
Миллар
14
Шаффельбург
22
Ларея
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
22
Ларея
9
Ларин
12
Олувасейи
12
Олувасейи
9
Ларин
10
Нуньес
13
Пульгар
13
Пульгар
10
Нуньес
18
Эчеверрия
15
Перес
15
Перес
18
Эчеверрия
11
Давила
22
Бреретон
22
Бреретон
11
Давила
11
Варгас
19
Боладос
19
Боладос
11
Варгас
Остались в запасе
Канада
Чили
1
Дейн Сент-Клер
ВР
16
Том МакГилл
ВР
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
26
Кайл Хайберт
ЦЗ
4
Люк Де Фужероля
ПЗ
6
Самуэль Пьетт
ОП
20
Али Ахмед
ЦП
6
Мэтью Шоньер
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
14
Тео Бэйр
ЦФ
21
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
23
Брайан Кортес
ВР
6
Томас Галдамес
ЛЗ
21
Матиас Каталан
ЦЗ
22
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
5
Пауло Диас
ЦЗ
3
Николас Фернандес
ПЗ
8
Эстебан Павес
ЦП
9
Максимилиано Герреро
ПВ
14
Кристиан Савала
ПВ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Остались в запасе
1
Дейн Сент-Клер
ВР
16
Том МакГилл
ВР
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
26
Кайл Хайберт
ЦЗ
4
Люк Де Фужероля
ПЗ
6
Самуэль Пьетт
ОП
20
Али Ахмед
ЦП
6
Мэтью Шоньер
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
14
Тео Бэйр
ЦФ
21
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
Остались в запасе
23
Брайан Кортес
ВР
6
Томас Галдамес
ЛЗ
21
Матиас Каталан
ЦЗ
22
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
5
Пауло Диас
ЦЗ
3
Николас Фернандес
ПЗ
8
Эстебан Павес
ЦП
9
Максимилиано Герреро
ПВ
14
Кристиан Савала
ПВ
Главный тренер
Джесс Марш
Главный тренер
Рикардо Гарека
Статистика матча Канада - Чили
4
2
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
8
4
Нарушения
15
8
Офсайды
2
1
Количество передач
416
315
Сейвы
4
3
Точность передач %
82
71
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.07
0.54
Матчи команд
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Информация о матче
Главный судья:
Вильмар Рольдан
(Амальфи)
Стадион:
Inter&Co Стэдиум
Посещаемость:
24481 из 25500 зрителей (96%)
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