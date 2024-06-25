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Расписание матчей
Кубок Америки
Колумбия - Парагвай
Колумбия - Парагвай: обзор матча 25 июня 2024
Колумбия
25.06.2024, вторник, 01:00
Кубок Америки, группа D, 1 тур
2 : 1
Завершен
Парагвай
32'
Д. Муньос
42'
Ж. Лерма
69'
Х. Энкисо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колумбия - Парагвай
90'
+2
Замена
М. Рохас
️️️️
Х. Энкисо
Замена
К. Кастаньо
️️️️
Д. Ариас
90'
+2
Замена
Х. Кинтеро
️️️️
Х. Родригес
90'
+1
80'
Замена
А. Ромеро
️️️️
М. Вилласанти
79'
Замена
А. Барейро
️️️️
А. Арсе
78'
Желтая карточка
А. Кубас
69'
ГОЛ! 2:1!
Х. Энкисо
Пас отдал
Р. Соса
Замена
Д. Кордоба
️️️️
Р. Борре
68'
Замена
М. Урибе
️️️️
Ж. Лерма
68'
59'
Замена
Р. Соса
️️️️
М. Альмирон
ГОЛ! 2:0!
Ж. Лерма
Пас отдал
Х. Родригес
42'
ГОЛ! 1:0!
Д. Муньос
Пас отдал
Х. Родригес
32'
Замена
Й. Мина
️️️️
Д. Лукуми
25'
Желтая карточка
Ж. Лерма
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
17
Йохан Мохика
ЛЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
10
Джон Ариас
ЛВ
7
Луис Диас
ЛВ
6
Ричард Риос
ЦП
16
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Хамес Родригес
(К)
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Парагвай
4
Матиас Эспиноса
ЛЗ
3
Омар Альдрете
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
(К)
ЦЗ
14
Адриан Кубас
ОП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
26
Эрнесто Кабальеро
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
19
Хулио Энкисо
ПВ
18
Алекс Арсе
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Гарнеро
Колумбия
1
Давид Оспина
ВР
24
Альваро Монтеро
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
21
Карлос Куэста
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
18
Луис Синистерра
ЛВ
5
Кевин Кастаньо
ОП
15
Матеус Урибе
ОП
22
Ясер Асприлья
АП
8
Хорхе Карраскаль
АП
14
Джон Дуран
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
9
Мигель Борха
ЦФ
Парагвай
12
Альфредо Агилар
ВР
1
Карлос Мигел
ВР
13
N. Gimenez
ЦЗ
2
Iván Ramírez
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
21
F. Peralta
ЦП
20
Ричард Санчес
ЦП
16
Матиас Рохас
ЦП
17
Каку
АП
7
Рамон Соса
ЦФ
7
Дерлис Гонсалес
ЦФ
7
Адам Барейро
ЦФ
4-2-3-1
12
Варгас
17
Мохика
23
Санчес
3
Лукуми
2
Муньос
6
Риос
16
Лерма
7
Диас
10
Родригес
10
Ариас
19
Борре
3-1-2-2-1
3
Альдрете
5
Бальбуэна
4
Эспиноса
14
Кубас
20
Вилласанти
26
Кабальеро
19
Энкисо
10
Альмирон
18
Арсе
3
Лукуми
13
Мина
13
Мина
3
Лукуми
10
Родригес
20
Кинтеро
20
Кинтеро
10
Родригес
10
Ариас
5
Кастаньо
5
Кастаньо
10
Ариас
16
Лерма
15
Урибе
15
Урибе
16
Лерма
19
Борре
9
Кордоба
9
Кордоба
19
Борре
19
Энкисо
16
Рохас
16
Рохас
19
Энкисо
20
Вилласанти
11
Ромеро
11
Ромеро
20
Вилласанти
10
Альмирон
7
Соса
7
Соса
10
Альмирон
18
Арсе
7
Барейро
7
Барейро
18
Арсе
Остались в запасе
Колумбия
Парагвай
1
Давид Оспина
ВР
24
Альваро Монтеро
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
21
Карлос Куэста
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
22
Ясер Асприлья
АП
8
Хорхе Карраскаль
АП
18
Луис Синистерра
ЛВ
14
Джон Дуран
ЦФ
9
Мигель Борха
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
21
F. Peralta
ЦП
13
N. Gimenez
ЦЗ
12
Альфредо Агилар
ВР
1
Карлос Мигел
ВР
2
Iván Ramírez
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
20
Ричард Санчес
ЦП
17
Каку
АП
7
Дерлис Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Гарнеро
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
24
Альваро Монтеро
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
21
Карлос Куэста
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
22
Ясер Асприлья
АП
8
Хорхе Карраскаль
АП
18
Луис Синистерра
ЛВ
14
Джон Дуран
ЦФ
9
Мигель Борха
ЦФ
Остались в запасе
21
F. Peralta
ЦП
13
N. Gimenez
ЦЗ
12
Альфредо Агилар
ВР
1
Карлос Мигел
ВР
2
Iván Ramírez
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
20
Ричард Санчес
ЦП
17
Каку
АП
7
Дерлис Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Главный тренер
Даниэль Гарнеро
Статистика матча Колумбия - Парагвай
1
1
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
10
18
Офсайды
1
2
Количество передач
534
253
Сейвы
2
1
Точность передач %
82
63
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
0.63
0.83
Матчи команд
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Эррера
Стадион:
NRG
Посещаемость:
67059 из 72220 зрителей (92%)
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