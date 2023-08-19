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Аргентина. Примера
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Ривер Плейт
Рафаэль Борре
€ 3,50 млн
Рафаэль Борре
Ривер Плейт
15 сентября 1995 (31), Барранкилья
#19 | Нападающий
174 см
Колумбия
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Новости
Трансферы
Форвард «Айнтрахта» получил предложение от «Локомотива», но не хочет переезжать в Россию
2023.08.19 11:40
1
ЦСКА планирует арендовать форварда «Айнтрахта»
2023.08.14 20:24
1
Агент форварда «Айнтрахта» отреагировал на новость об интересе «Локомотива»
2023.01.24 10:07
«Локомотив» пытался подписать форварда «Айнтрахта»
2023.01.23 19:30
2
«Краснодар» не интересуется Борре. Приоритет клуба – поиск нового тренера («РБ Спорт»)
2022.11.25 12:33
«Краснодар» сделал предложение по форварду «Айнтрахта». Он стоит 16 миллионов
2022.11.23 23:09
1
Четыре игрока «Айнтрахта» – в символической сборной сезона Лиги Европы
2022.05.20 15:24
Борре поучаствовал в голе «Айнтрахта» в четвертом матче Лиги Европы подряд
2022.05.18 23:45
Фото
Борре стал игроком «Айнтрахта». Им интересовались «Краснодар» и ЦСКА
2021.07.05 22:33
Борре перейдет в «Айнтрахт». Им интересовались «Краснодар» и ЦСКА
2021.07.05 00:01
1
Журналист Скира: форвард «Ривер Плейта» Борре просит у ЦСКА четырехлетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона
2021.06.29 09:54
6
«Краснодар» хочет бесплатно подписать форварда «Ривер Плейт» Борре
2021.06.25 12:42
Нападающий «Ривер Плейта» Борре получил предложение от «Краснодара»
2021.03.31 16:48
5
«Динамо» вернулось к кандидатуре форварда «Ривер Плейта» Борре. Игроком также интересуется «Спартак»
2019.12.25 20:23
3
«Спартак» интересуется форвардом «Ривера» Борре. Летом его хотело купить «Динамо»
2019.12.20 17:48
22
«СЭ»: «Динамо» интересуется нападающим «Ривер Плейта» Борре
2019.07.31 23:59
5
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