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    «Локомотив» пытался подписать форварда «Айнтрахта»

    Нападающий «Айнтрахта» Рафаэль Борре мог оказаться в «Локомотиве».

    Московский клуб был среди претендентов на 27-летнего футболиста.

    Также колумбийцем интересовались «Тигрес», «Кремонезе», «Ривер Плейт», «Вальядолид», «Кадис», «Панатинаикос» и другие.

    Всего «Айнтрахт» отклонил более 20 предложений по Борре, который хочет сменить команду, чтобы чаще играть.

    Немецкий клуб оценивает форварда в 15 миллионов евро и не намерен продавать его дешевле.

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    Источник: AS

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4195

      mutabor0992 5 минут назад

      Пытался,пытался...Да не смог.гы гы

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      Рейтинг: +6784

      Красногорск_Фан 1 час назад

      То есть заплатить 15 лямов евро а потом он в любой момент может свободно уйти по еврозаконам. Ну офигеть теперь. Так еще деньги не пилили в Локомотиве (

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