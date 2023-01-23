«Локомотив» пытался подписать форварда «Айнтрахта»

Нападающий «Айнтрахта» Рафаэль Борре мог оказаться в «Локомотиве».

Московский клуб был среди претендентов на 27-летнего футболиста.

Также колумбийцем интересовались «Тигрес», «Кремонезе», «Ривер Плейт», «Вальядолид», «Кадис», «Панатинаикос» и другие.

Всего «Айнтрахт» отклонил более 20 предложений по Борре, который хочет сменить команду, чтобы чаще играть.

Немецкий клуб оценивает форварда в 15 миллионов евро и не намерен продавать его дешевле.

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