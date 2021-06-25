«Краснодар» хочет бесплатно подписать форварда «Ривер Плейт» Борре

«Краснодар» ведет переговоры о переходе нападающего «Ривер Плейт» Сантоса Борре, сообщает журналист Николо Скира.
По его информации, российский клуб хочет подписать 25-летнего футболиста в качестве свободного агента. Также на колумбийца претендует «Бешикташ».
Контракт игрока завершится 30 июня.
- Борре выступает за «Ривер Плейт» с лета 2017 года.
- В активе форварда 56 голов и 18 ассистов в 149 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 17 миллионов евро.
- Ранее сообщалось об интересе к Борре со стороны «Спартака», «Динамо» и «Зенита».
Источник: Твиттер Николо Скиры