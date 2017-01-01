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    «Краснодар» хочет бесплатно подписать форварда «Ривер Плейт» Борре

    «Краснодар» ведет переговоры о переходе нападающего «Ривер Плейт» Сантоса Борре, сообщает журналист Николо Скира.

    По его информации, российский клуб хочет подписать 25-летнего футболиста в качестве свободного агента. Также на колумбийца претендует «Бешикташ».

    Контракт игрока завершится 30 июня.

    • Борре выступает за «Ривер Плейт» с лета 2017 года.
    • В активе форварда 56 голов и 18 ассистов в 149 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 17 миллионов евро.
    • Ранее сообщалось об интересе к Борре со стороны «Спартака», «Динамо» и «Зенита».

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    Источник: Твиттер Николо Скиры

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