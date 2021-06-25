«Краснодар» хочет бесплатно подписать форварда «Ривер Плейт» Борре

«Краснодар» ведет переговоры о переходе нападающего «Ривер Плейт» Сантоса Борре, сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, российский клуб хочет подписать 25-летнего футболиста в качестве свободного агента. Также на колумбийца претендует «Бешикташ».

Контракт игрока завершится 30 июня.