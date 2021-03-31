Нападающий «Ривер Плейта» Борре получил предложение от «Краснодара»

«Краснодар» интересуется нападающим «Ривер Плейта» Рафаэлем Сантосом Борре.

По информации журналиста Пако Бельмонте, «Краснодар» уже сделал предложение 25-летнему колумбийцу. Помимо российского клуба на футболиста также претендуют «Сток Сити», «Кротоне», «Лас-Пальмас» и «Жил Висенте».