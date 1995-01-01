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    Нападающий «Ривер Плейта» Борре получил предложение от «Краснодара»

    «Краснодар» интересуется нападающим «Ривер Плейта» Рафаэлем Сантосом Борре.

    По информации журналиста Пако Бельмонте, «Краснодар» уже сделал предложение 25-летнему колумбийцу. Помимо российского клуба на футболиста также претендуют «Сток Сити», «Кротоне», «Лас-Пальмас» и «Жил Висенте».

    • В 7 матчах текущего чемпионата Аргентины Борре забил 5 мячей.
    • Ранее он выступал за «Атлетико» и «Вильярреал».
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер журналиста Пако Бельмонте

    Бразильский спортивный журналист. Работал на восьми чемпионатах мира. Аудитория в твиттере - более 11,8 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 16:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1322

      anjaneri 1 час назад

      Даа, быкам нужна свежая кровь, а то капыты стали мягки и рОги отупились. Думаю, Боря будет полезен для комманады.

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