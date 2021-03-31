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  • Нападающий «Ривер Плейта» Борре получил предложение от «Краснодара»

Нападающий «Ривер Плейта» Борре получил предложение от «Краснодара»

31 марта 2021, 16:48
5

«Краснодар» интересуется нападающим «Ривер Плейта» Рафаэлем Сантосом Борре.

По информации журналиста Пако Бельмонте, «Краснодар» уже сделал предложение 25-летнему колумбийцу. Помимо российского клуба на футболиста также претендуют «Сток Сити», «Кротоне», «Лас-Пальмас» и «Жил Висенте».

  • В 7 матчах текущего чемпионата Аргентины Борре забил 5 мячей.
  • Ранее он выступал за «Атлетико» и «Вильярреал».
  • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

Источник: твиттер журналиста Пако Бельмонте

Бразильский спортивный журналист. Работал на восьми чемпионатах мира. Аудитория в твиттере - более 11,8 тысяч подписчиков.

Россия. Премьер-лига Ривер Плейт Краснодар Борре Рафаэль
Комментарии (5)
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anjaneri
1617199548
Даа, быкам нужна свежая кровь, а то капыты стали мягки и рОги отупились. Думаю, Боря будет полезен для комманады.
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Кузьмич на трибуне
1617214243
Одно дело получил предложение, другое дело дал согласие. Это разные понятия.
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Cromathaar
1617223621
Приехал в Европу, уехал обратно, очевидные проблемы с ментальностью... хороший кандидат, наверное.
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Рубинище
1617235317
Быки уже готовятся к усилению, думаю им минимум 3х надо
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zigbert
1617277581
Его стоимость в анкете 2 млн. евро. Что то уж очень расхождение велико.
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