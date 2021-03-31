Нападающий «Ривер Плейта» Борре получил предложение от «Краснодара»

«Краснодар» интересуется нападающим «Ривер Плейта» Рафаэлем Сантосом Борре.
По информации журналиста Пако Бельмонте, «Краснодар» уже сделал предложение 25-летнему колумбийцу. Помимо российского клуба на футболиста также претендуют «Сток Сити», «Кротоне», «Лас-Пальмас» и «Жил Висенте».
- В 7 матчах текущего чемпионата Аргентины Борре забил 5 мячей.
- Ранее он выступал за «Атлетико» и «Вильярреал».
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
Источник: твиттер журналиста Пако Бельмонте
Бразильский спортивный журналист. Работал на восьми чемпионатах мира. Аудитория в твиттере - более 11,8 тысяч подписчиков.