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    Агент форварда «Айнтрахта» отреагировал на новость об интересе «Локомотива»

    Никос Петропулос, агент нападающего «Айнтрахта» Рафаэля Борре, прокомментировал новость об интересе «Локомотива» к его клиенту.

    «Локомотив» действительно интересуется Рафаэлем, но клуб не принимает предложение по аренде», – сказал Петропулос.

    • 27-летний колумбиец стоит 16 миллионов евро, его контракт действует до 2025 года.
    • В прошлом сезоне Борре с «Айнтрахтом» выиграл Лигу Европы.
    • В сезоне Бундеслиги у Борре 15 матчей, 2 гола и 2 ассиста.

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    Источник: Sport24

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