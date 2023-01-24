Агент форварда «Айнтрахта» отреагировал на новость об интересе «Локомотива»

Никос Петропулос, агент нападающего «Айнтрахта» Рафаэля Борре, прокомментировал новость об интересе «Локомотива» к его клиенту.

«Локомотив» действительно интересуется Рафаэлем, но клуб не принимает предложение по аренде», – сказал Петропулос.

27-летний колумбиец стоит 16 миллионов евро, его контракт действует до 2025 года.

В прошлом сезоне Борре с «Айнтрахтом» выиграл Лигу Европы.

В сезоне Бундеслиги у Борре 15 матчей, 2 гола и 2 ассиста.

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