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    «Спартак» интересуется форвардом «Ривера» Борре. Летом его хотело купить «Динамо»

    «Спартак» проявляет интерес к нападающему «Ривер Плейта» Рафаэлю Сантосу Борре, сообщает «Бизнес Online».

    Сделка может состояться зимой или летом.

    • В этом сезоне Борре забил восемь голов (один с пенальти) и отдал один ассист в 13 матчах.
    • 23 ноября прошел финал Кубка Либертадорес, в котором бразильский «Фламенго» обыграл «Ривер Плейт» (2:1). Единственный мяч в составе аргентинцев забил Борре.
    • Летом 24-летним колумбийцем интересовалось московское «Динамо».

    «СЭ»: «Динамо» интересуется нападающим «Ривер Плейта» Борре


    Источник: «Бизнес Online»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1652

      giluxa1963 9 минут назад

      а толку в этом болоте не один игрок пропал

      0
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      Рейтинг: +1080

      alarm 26 минут назад

      ПОЗОР ХРЯКАМ!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2220

      erma 26 минут назад

      Чтобы кого-то купить, нужно кого-то продать, а то и так тесно от бесполезной беготни на поле.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8245

      ufos73 28 минут назад

      Если им интересовалось Динамо, то лучше не трогать...

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