«Спартак» интересуется форвардом «Ривера» Борре. Летом его хотело купить «Динамо»

«Спартак» проявляет интерес к нападающему «Ривер Плейта» Рафаэлю Сантосу Борре, сообщает «Бизнес Online».
Сделка может состояться зимой или летом.
- В этом сезоне Борре забил восемь голов (один с пенальти) и отдал один ассист в 13 матчах.
- 23 ноября прошел финал Кубка Либертадорес, в котором бразильский «Фламенго» обыграл «Ривер Плейт» (2:1). Единственный мяч в составе аргентинцев забил Борре.
- Летом 24-летним колумбийцем интересовалось московское «Динамо».
«СЭ»: «Динамо» интересуется нападающим «Ривер Плейта» Борре
Источник: «Бизнес Online»