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  • «Спартак» интересуется форвардом «Ривера» Борре. Летом его хотело купить «Динамо»

«Спартак» интересуется форвардом «Ривера» Борре. Летом его хотело купить «Динамо»

20 декабря 2019, 17:48
22

«Спартак» проявляет интерес к нападающему «Ривер Плейта» Рафаэлю Сантосу Борре, сообщает «Бизнес Online».

Сделка может состояться зимой или летом.

  • В этом сезоне Борре забил восемь голов (один с пенальти) и отдал один ассист в 13 матчах.
  • 23 ноября прошел финал Кубка Либертадорес, в котором бразильский «Фламенго» обыграл «Ривер Плейт» (2:1). Единственный мяч в составе аргентинцев забил Борре.
  • Летом 24-летним колумбийцем интересовалось московское «Динамо».

«СЭ»: «Динамо» интересуется нападающим «Ривер Плейта» Борре


Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Ривер Плейт Борре Рафаэль
Комментарии (22)
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ufos73
1576853815
Если им интересовалось Динамо, то лучше не трогать...
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erma
1576853923
Чтобы кого-то купить, нужно кого-то продать, а то и так тесно от бесполезной беготни на поле.
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giluxa1963
1576854955
а толку в этом болоте не один игрок пропал
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oyabun
1576858360
Кто нибудь знает что за фрукт? Как бы вторым Рошей не оказался.
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55together
1576858887
Флаг в руки...
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JTherry
1576871742
не приживаются заокеанские "перцы" на нашей земле((
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vka1970
1576879716
А обменять его ни как ? У нас вон Роша без дела сидит.Так и совсем скурвится ГОЛеодор картонный.
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Диктор
1576901164
Да толку то-вот когда будет конкретно известно-тогда и пишите.
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Дядя Серёжа
1576916719
Слово форвард - обнадёживает. 24 года - благоприятно. В смысле - делайте что-нибудь!
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