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    «СЭ»: «Динамо» интересуется нападающим «Ривер Плейта» Борре

    «Динамо» интересуется форвардом «Ривер Плейта» Сантососм Борре. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

    По данным источника, российский клуб рассматривает переход этого футболиста из-за сложностей с трансфером Максимилиана Филиппа из «Боруссии» Д.

    • Контракт 23-летнего игрока с «Ривер Плэйтом» рассчитан до 2021 года.
    • В прошлом сезоне он провел за клуб 29 матчей, забил семь голов и отдал три ассиста.
    • FcInterNews сегодня днем сообщил, что «Динамо» также интересуется форвардом «Интера» Габриэлем Барбозой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    31.07.2019 23:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +277

      Сенситив 45 минут назад

      журнашлюшки уж и не знают, с какого пальца высосать новость об том, что Динамо готово выкинуть очередную многомиллионную пачку баксов за того или иного "несостоявшегося там" напа, узпогойдесь уже, клубные манагеры знают на ком денег попилить, раз шеф "спустил лимит на покупки", как-то так...))

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      Рейтинг: +5820

      FanatSerj 58 минут назад

      Ну пошло, пошло, нападающий за нападающим, ток уже брать давно пора, а не интересоваться, чемпионат в разгаре, тут Хохлова быстрее снимут пока нападающий появится ))

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