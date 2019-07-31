«СЭ»: «Динамо» интересуется нападающим «Ривер Плейта» Борре

«Динамо» интересуется форвардом «Ривер Плейта» Сантососм Борре. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, российский клуб рассматривает переход этого футболиста из-за сложностей с трансфером Максимилиана Филиппа из «Боруссии» Д.