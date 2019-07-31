«СЭ»: «Динамо» интересуется нападающим «Ривер Плейта» Борре

журнашлюшки уж и не знают, с какого пальца высосать новость об том, что Динамо готово выкинуть очередную многомиллионную пачку баксов за того или иного "несостоявшегося там" напа, узпогойдесь уже, клубные манагеры знают на ком денег попилить, раз шеф "спустил лимит на покупки", как-то так...))
«Динамо» интересуется форвардом «Ривер Плейта» Сантососм Борре. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По данным источника, российский клуб рассматривает переход этого футболиста из-за сложностей с трансфером Максимилиана Филиппа из «Боруссии» Д.
- Контракт 23-летнего игрока с «Ривер Плэйтом» рассчитан до 2021 года.
- В прошлом сезоне он провел за клуб 29 матчей, забил семь голов и отдал три ассиста.
- FcInterNews сегодня днем сообщил, что «Динамо» также интересуется форвардом «Интера» Габриэлем Барбозой.