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    FcInterNews: «Динамо» ведет переговоры с «Интером» по трансферу Габигола и готово заплатить 15 миллионов

    Нападающий «Интера» Габриэль Барбоза (Габигол) может перейти в «Динамо». FCInterNews сообщает, что российский клуб уже ведет переговоры по трансферу.

    «Динамо» готово заплатить от 12 до 15 миллионов евро за 22-летнего футболиста (без учета бонусов). «Интер» хочет выручить с продажи от 18 до 20 миллионов евро.

    Нападающий хотел бы получать 4 миллиона евро. «Динамо» уже сделало предложение игроку и ждет ответа.

    • Габриаэль выступает за «Фламенго» на правах аренды с января 2019 года (соглашение действует до конца года).
    • Он стал игроком «Интера» зимой 2018 года.
    • В чемпионате Бразилии игрок провел десять матчей, забил девять голов и отдал три ассиста.

    Источник: FcInterNews

    FcInterNews – итальянское медиа, которое специализируется на новостях об «Интере». Аудитория в соцсетях:

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    Сегодня, 19:52
    Комментарии6
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      Рейтинг: +6056

      ivanthebest 11 минут назад

      Бестолковый трансфер как по мне. Он не заиграл в Италии в мягко скажем не конкурентном Интере и в хорошем климате, он провалился в Португалии, не показав ровным счётом ничего. Да, сейчас немного ожил в Бразилии, но это Бразилия и местный игрок. В Европе, а тем более в России не думаю что у него что-то получится путьнее, лучше взять более адаптированного игрока под Европу и наш климат.

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      Рейтинг: +1558

      ухоженный крокодил 22 минуты назад

      А я уже подумал, что они Икарди берут.
      =)))))

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      Рейтинг: +815

      Жёлто-синий 27 минут назад

      А лаве от куда столько у них. банк грабанули?

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      Рейтинг: +6056

      ivanthebest > Жёлто-синий 16 минут назад

      конечно! свой))

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      Рейтинг: +1006

      овертайм 33 минуты назад

      финансовый фейр плей? нет не слышали)

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      Рейтинг: +2095

      Аристократ Олжик > овертайм 10 минут назад

      Наказание за нарушение фэйр-плей, исключение из еврокубков, но если команда туда не попадает, зачем соблюдать правила

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