FcInterNews: «Динамо» ведет переговоры с «Интером» по трансферу Габигола и готово заплатить 15 миллионов

Бестолковый трансфер как по мне. Он не заиграл в Италии в мягко скажем не конкурентном Интере и в хорошем климате, он провалился в Португалии, не показав ровным счётом ничего. Да, сейчас немного ожил в Бразилии, но это Бразилия и местный игрок. В Европе, а тем более в России не думаю что у него что-то получится путьнее, лучше взять более адаптированного игрока под Европу и наш климат.
Нападающий «Интера» Габриэль Барбоза (Габигол) может перейти в «Динамо». FCInterNews сообщает, что российский клуб уже ведет переговоры по трансферу.
«Динамо» готово заплатить от 12 до 15 миллионов евро за 22-летнего футболиста (без учета бонусов). «Интер» хочет выручить с продажи от 18 до 20 миллионов евро.
Нападающий хотел бы получать 4 миллиона евро. «Динамо» уже сделало предложение игроку и ждет ответа.
- Габриаэль выступает за «Фламенго» на правах аренды с января 2019 года (соглашение действует до конца года).
- Он стал игроком «Интера» зимой 2018 года.
- В чемпионате Бразилии игрок провел десять матчей, забил девять голов и отдал три ассиста.
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