FcInterNews: «Динамо» ведет переговоры с «Интером» по трансферу Габигола и готово заплатить 15 миллионов

Нападающий «Интера» Габриэль Барбоза (Габигол) может перейти в «Динамо». FCInterNews сообщает, что российский клуб уже ведет переговоры по трансферу.

«Динамо» готово заплатить от 12 до 15 миллионов евро за 22-летнего футболиста (без учета бонусов). «Интер» хочет выручить с продажи от 18 до 20 миллионов евро.

Нападающий хотел бы получать 4 миллиона евро. «Динамо» уже сделало предложение игроку и ждет ответа.