Борре перейдет в «Айнтрахт». Им интересовались «Краснодар» и ЦСКА

Нападающий Сантос Борре продолжит карьеру в Германии. Колумбийского форварда подпишет «Айнтрахт».

25-летний игрок перейдет на правах свободного агента, так как срок его контракта с «Ривер Плейт» истек.

На Борре претендовали «Краснодар» и ЦСКА.