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    Борре перейдет в «Айнтрахт». Им интересовались «Краснодар» и ЦСКА

    Нападающий Сантос Борре продолжит карьеру в Германии. Колумбийского форварда подпишет «Айнтрахт».

    25-летний игрок перейдет на правах свободного агента, так как срок его контракта с «Ривер Плейт» истек.

    На Борре претендовали «Краснодар» и ЦСКА.

    • Борре выступает за «Ривер Плейт» с 2017 года.
    • В активе форварда 56 голов и 18 ассистов в 149 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 17 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1433

      lek! 16 минут назад

      Не умеют наши покупать что просто так лежит . Сейчас возьмут за лямов 10 и ещё ЗП нереальную будут платить .

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