Борре перейдет в «Айнтрахт». Им интересовались «Краснодар» и ЦСКА

Не умеют наши покупать что просто так лежит . Сейчас возьмут за лямов 10 и ещё ЗП нереальную будут платить .
Нападающий Сантос Борре продолжит карьеру в Германии. Колумбийского форварда подпишет «Айнтрахт».
25-летний игрок перейдет на правах свободного агента, так как срок его контракта с «Ривер Плейт» истек.
На Борре претендовали «Краснодар» и ЦСКА.
- Борре выступает за «Ривер Плейт» с 2017 года.
- В активе форварда 56 голов и 18 ассистов в 149 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 17 миллионов евро.