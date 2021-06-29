Журналист Скира: форвард «Ривер Плейта» Борре просит у ЦСКА четырехлетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона

Нападающий «Ривер Плейта» Рафаэль Сантос Борре может перейти в ЦСКА.
По информации журналиста Николо Скиры, столичный клуб проявляет интерес к 25-летнему колумбийцу, который 30 июня станет свободным агентом.
Помимо ЦСКА на Борре претендуют «Бешикташ» и «Айнтрахт». Форвард просит контракт до 2025 года с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.
Ранее сообщалось об интересе к Борре со стороны «Краснодара».
- Борре выступает за «Ривер Плейт» с лета 2017 года.
- В активе форварда 56 голов и 18 ассистов в 149 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 17 миллионов евро.
Источник: твиттер Фабрицио Романо