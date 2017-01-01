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    Журналист Скира: форвард «Ривер Плейта» Борре просит у ЦСКА четырехлетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона

    Нападающий «Ривер Плейта» Рафаэль Сантос Борре может перейти в ЦСКА.

    По информации журналиста Николо Скиры, столичный клуб проявляет интерес к 25-летнему колумбийцу, который 30 июня станет свободным агентом.

    Помимо ЦСКА на Борре претендуют «Бешикташ» и «Айнтрахт». Форвард просит контракт до 2025 года с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

    Ранее сообщалось об интересе к Борре со стороны «Краснодара».

    • Борре выступает за «Ривер Плейт» с лета 2017 года.
    • В активе форварда 56 голов и 18 ассистов в 149 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 17 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 09:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11415

      paracetamol 55 минут назад

      Хорошего форварда зря не выпнут. Помоешная креатура!

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      Рейтинг: +1727

      acor94 1 час назад

      Брать и поскорее. Это почти в два раза меньше чем у Дзюббы!

      0
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