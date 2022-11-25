«Краснодар» не интересуется Борре. Приоритет клуба – поиск нового тренера («РБ Спорт»)

«Краснодару» не делал предложение «Айнтрахту» по покупке нападающего Рафаэля Борре, как сообщалось ранее.

По информации Sport24, кубанский клуб не интересуется футболистом. У «Краснодара» другие приоритеты – поиск нового главного тренера.

«Из России никто не обращался по Борре. Он просто хочет покинуть «Айнтрахт», не более того», – сообщил источник, близкий к ситуации.

27-летний колумбиец стоит 16 миллионов евро, его контракт действует до 2025 года.

В прошлом сезоне Борре с «Айнтрахтом» выиграл Лигу Европы.

В сезоне Бундеслиги у Борре 14 матчей, гол, ассист.

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