«Краснодар» не интересуется Борре. Приоритет клуба – поиск нового тренера («РБ Спорт»)

«Краснодару» не делал предложение «Айнтрахту» по покупке нападающего Рафаэля Борре, как сообщалось ранее.
По информации Sport24, кубанский клуб не интересуется футболистом. У «Краснодара» другие приоритеты – поиск нового главного тренера.
«Из России никто не обращался по Борре. Он просто хочет покинуть «Айнтрахт», не более того», – сообщил источник, близкий к ситуации.
- 27-летний колумбиец стоит 16 миллионов евро, его контракт действует до 2025 года.
- В прошлом сезоне Борре с «Айнтрахтом» выиграл Лигу Европы.
- В сезоне Бундеслиги у Борре 14 матчей, гол, ассист.
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Источник: «РБ Спорт»