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  • «Динамо» вернулось к кандидатуре форварда «Ривер Плейта» Борре. Игроком также интересуется «Спартак»

«Динамо» вернулось к кандидатуре форварда «Ривер Плейта» Борре. Игроком также интересуется «Спартак»

25 декабря 2019, 20:23
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Зимой «Динамо» может пополнить нападающий аргентинского «Ривер Плейта» Сантос Борре. Москвичи планировали подписать игрока еще летом.

«Динамо» этим летом могло взять колумбийского форварда Сантоса Борре из «Ривера». Тогда договориться не удалось.

Возможно, мечта сбудется сейчас – ведь игрока попытаются «разыскать», – написал в телеграме журналист Сергей Егоров.

  • Борре также интересуется «Спартак»,
  • В этом сезоне Борре забил восемь голов (один с пенальти) и отдал один ассист в 13 матчах.
  • 23 ноября прошел финал Кубка Либертадорес, в котором бразильский «Фламенго» обыграл «Ривер Плейт» (2:1). Единственный мяч в составе аргентинцев забил Борре.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Ривер Плейт Динамо Спартак Борре Рафаэль
Комментарии (3)
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FanatSerj
1577302186
Рост 174 см - прикалывайтесь? Уже есть такой же мелкий Игбун, зачем еще одного. Фейк.
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vka1970
1577309064
Спартаку такое чудо явно не нужно. Иначе дай нам боже, то, что другим не гоже.
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portero
1577310540
"разыскать" он что прячется?
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