Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    2 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    3 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?

    «Динамо» вернулось к кандидатуре форварда «Ривер Плейта» Борре. Игроком также интересуется «Спартак»

    Зимой «Динамо» может пополнить нападающий аргентинского «Ривер Плейта» Сантос Борре. Москвичи планировали подписать игрока еще летом.

    «Динамо» этим летом могло взять колумбийского форварда Сантоса Борре из «Ривера». Тогда договориться не удалось.

    Возможно, мечта сбудется сейчас – ведь игрока попытаются «разыскать», – написал в телеграме журналист Сергей Егоров.

    • Борре также интересуется «Спартак»,
    • В этом сезоне Борре забил восемь голов (один с пенальти) и отдал один ассист в 13 матчах.
    • 23 ноября прошел финал Кубка Либертадорес, в котором бразильский «Фламенго» обыграл «Ривер Плейт» (2:1). Единственный мяч в составе аргентинцев забил Борре.

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:23
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106835
    #2
    Chernyi Lis
    79411
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74888
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru