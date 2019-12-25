«Динамо» вернулось к кандидатуре форварда «Ривер Плейта» Борре. Игроком также интересуется «Спартак»

Зимой «Динамо» может пополнить нападающий аргентинского «Ривер Плейта» Сантос Борре. Москвичи планировали подписать игрока еще летом.

«Динамо» этим летом могло взять колумбийского форварда Сантоса Борре из «Ривера». Тогда договориться не удалось.

Возможно, мечта сбудется сейчас – ведь игрока попытаются «разыскать», – написал в телеграме журналист Сергей Егоров.