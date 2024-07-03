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Расписание матчей
Кубок Америки
Коста-Рика - Парагвай
Коста-Рика - Парагвай: обзор матча 03 июля 2024
Коста-Рика
03.07.2024, среда, 04:00
Кубок Америки, группа D, 3 тур
2 : 1
Завершен
Парагвай
3'
Ф. Кальво
7'
Х. Алькосер
55'
Р. Соса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коста-Рика - Парагвай
Замена
Х. Касканте
️️️️
Ж. Мора
87'
Желтая карточка
Э. Контрерас
85'
Желтая карточка
О. Гало
82'
Замена
Э. Контрерас
️️️️
У. Мадригаль
78'
Замена
А. Бран
️️️️
Ж. Бренес
78'
74'
Замена
Каку
️️️️
М. Вилласанти
Замена
А. Самора
️️️️
Х. Алькосер
68'
Замена
Б. Агилера
️️️️
Х. Кэмпбелл
68'
55'
ГОЛ! 2:1!
Р. Соса
Пас отдал
М. Вилласанти
48'
Желтая карточка
Р. Соса
46'
Замена
А. Ромеро
️️️️
А. Барейро
46'
Замена
Э. Кабальеро
️️️️
М. Альмирон
34'
Желтая карточка
М. Альмирон
28'
Желтая карточка
О. Альдрете
Желтая карточка
Х. Алькосер
16'
ГОЛ! 2:0!
Х. Алькосер
Пас отдал
Ж. Бренес
7'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кальво
Пас отдал
Ж. Мора
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коста-Рика
1
Патрик Секейра
ВР
2
Жеральд Тэйлор
ЛЗ
8
Жозеф Мора
ЛЗ
4
Хуан Пабло Варгас
ЦЗ
15
Франсиско Кальво
(К)
ЦЗ
10
Хосимар Алькосер
ЛВ
14
Орландо Гало
ОП
13
Жефферсон Бренес
ОП
12
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
17
Уоррен Мадригаль
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Парагвай
13
N. Gimenez
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
(К)
ЦЗ
3
Омар Альдрете
ЦЗ
20
Матиас Вилласанти
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
19
Хулио Энкисо
ПВ
7
Рамон Соса
ЦФ
7
Адам Барейро
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Гарнеро
Коста-Рика
18
Кевин Чаморро
ВР
18
Аарон Крус
ВР
3
Хулио Касканте
ЦЗ
26
Дуглас Секейра
ЦЗ
2
Фернан Фаеррон
ЦЗ
20
Хаксель Кирос
ПЗ
21
Альваро Самора
ЛВ
11
Ариэль Ласситер
ЛВ
16
Алехандро Бран
ОП
10
Брэндон Агилера
АП
7
Энди Рохас
ЦФ
7
Энтони Контрерас
ЦФ
7
Кеннет Варгас
ЦФ
Парагвай
1
Карлос Мигел
ВР
12
Альфредо Агилар
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
2
Iván Ramírez
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
20
Ричард Санчес
ЦП
26
Эрнесто Кабальеро
ЦП
17
Каку
АП
7
Дерлис Гонсалес
ЦФ
4-2-1-2
1
Секейра
8
Мора
4
Варгас
15
Кальво
2
Тэйлор
14
Гало
13
Бренес
10
Алькосер
17
Мадригаль
12
Кэмпбелл
3-1-2-2
13
5
Бальбуэна
3
Альдрете
20
Вилласанти
19
Энкисо
10
Альмирон
7
Барейро
7
Соса
8
Мора
3
Касканте
3
Касканте
8
Мора
13
Бренес
16
Бран
16
Бран
13
Бренес
12
Кэмпбелл
10
Агилера
10
Агилера
12
Кэмпбелл
10
Алькосер
21
Самора
21
Самора
10
Алькосер
17
Мадригаль
7
Контрерас
7
Контрерас
17
Мадригаль
10
Альмирон
26
Кабальеро
26
Кабальеро
10
Альмирон
20
Вилласанти
17
Каку
17
Каку
20
Вилласанти
7
Барейро
11
Ромеро
11
Ромеро
7
Барейро
Остались в запасе
Коста-Рика
Парагвай
18
Кевин Чаморро
ВР
18
Аарон Крус
ВР
26
Дуглас Секейра
ЦЗ
2
Фернан Фаеррон
ЦЗ
20
Хаксель Кирос
ПЗ
11
Ариэль Ласситер
ЛВ
7
Энди Рохас
ЦФ
7
Кеннет Варгас
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
1
Карлос Мигел
ВР
12
Альфредо Агилар
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
2
Iván Ramírez
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
20
Ричард Санчес
ЦП
7
Дерлис Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Гарнеро
Остались в запасе
18
Кевин Чаморро
ВР
18
Аарон Крус
ВР
26
Дуглас Секейра
ЦЗ
2
Фернан Фаеррон
ЦЗ
20
Хаксель Кирос
ПЗ
11
Ариэль Ласситер
ЛВ
7
Энди Рохас
ЦФ
7
Кеннет Варгас
ЦФ
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
12
Альфредо Агилар
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
2
Iván Ramírez
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
20
Ричард Санчес
ЦП
7
Дерлис Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Главный тренер
Даниэль Гарнеро
Статистика матча Коста-Рика - Парагвай
3
3
Всего ударов по воротам
2
17
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
1
6
Нарушения
11
17
Офсайды
5
1
Количество передач
255
511
Сейвы
5
0
Точность передач %
66
85
Удары мимо ворот
0
6
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
1
8
Удары из-за пределов штрафной
1
9
xG (ожидаемые голы)
0.32
1.01
Матчи команд
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
3 : 0
10.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
3 : 1
02.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика
0 : 5
31.03.2026
Иран
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Яэль Фалькон Перес
(Буэнос-Айрес)
Стадион:
Q2
Посещаемость:
12765 из 20500 зрителей (62%)
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