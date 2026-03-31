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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика - Иран
Коста-Рика - Иран: обзор матча 31 марта 2026
Коста-Рика
31.03.2026, вторник, 16:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 5
Завершен
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Статистика матча Коста-Рика - Иран
4
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Коста-Рика – Иран: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
- : -
13.07.2026
Канвон
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
22.07.2026
Антигуа и Барбуда
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
26.07.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Миннесота Юнайтед
- : -
27.07.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
- : -
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
- : -
13.07.2026
Канвон
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
22.07.2026
Антигуа и Барбуда
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
26.07.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Миннесота Юнайтед
- : -
27.07.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
- : -
29.09.2026
Бразилия
Последние матчи
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Коста-Рика
Иран
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Бельгия
0 : 0
21.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 1 тур
Иран
2 : 2
16.06.2026
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные,
Иран
0 : 0
11.06.2026
Гренада
Товарищеские матчи. Сборные,
Англия
3 : 0
10.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные,
Англия
3 : 0
10.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные,
Колумбия
3 : 1
02.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные,
Коста-Рика
0 : 5
31.03.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные,
Иордания
2 : 2
27.03.2026
Коста-Рика
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
Коста-Рика
0 : 0
19.11.2025
Гондурас
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Бельгия
0 : 0
21.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 1 тур
Иран
2 : 2
16.06.2026
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные,
Иран
0 : 0
11.06.2026
Гренада
Товарищеские матчи. Сборные,
Иран
2 : 0
04.06.2026
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