10 июня 2026 года в 23:00 сборные Англии и Коста-Рики сыграют в товарищеском матче.

Англия

Англия находится в отличной форме: команда не проигрывает в 8 из 10 последних матчей, забивает в 22 из 24 последних. Атака стабильна – 1.20 гола в среднем за 5 игр. Оборона надeжна – 0.40 пропущенных. В прошлом матче победа над Новой Зеландией (1:0). Хозяева явные фавориты.

Коста-Рика

Коста-Рика находится в глубоком кризисе: команда не может выиграть в 6 последних товарищеских матчах. Оборона дырявая – 2.20 пропущенных в среднем за 5 игр (11 голов в 5 матчах). Атака слабая – 0.60 гола за игру. В прошлом матче поражение от Колумбии (1:3). Гости выглядят обречeнно.

Факты о командах

Англия

Не проигрывают в 8 из 10 матчей

За 5 матчей: 1.20 забито, 0.40 пропущено

Забивают в 22 из 24 матчей

Победа над Новой Зеландией (1:0)

Коста-Рика

6 матчей без побед в товарищеских встречах

За 5 матчей: 0.60 забито, 2.20 пропущено

Пропускают в 3 последних матчах

Поражение от Колумбии (1:3)

Прогноз на матч Англия – Коста-Рика

Англия – явный фаворит, особенно дома. Коста-Рика в кризисе, много пропускает и не забивает. Хозяева обязаны побеждать с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки