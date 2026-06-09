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Англия – Коста-Рика: прогноз и ставки на матч 10 июня 2026 с коэффициентом 2.35

09 июня 2026 8:53
Англия - Коста-Рика
10 июн. 2026, среда 23:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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2.35
Тотал голов меньше 2.5
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10 июня 2026 года в 23:00 сборные Англии и Коста-Рики сыграют в товарищеском матче.

Англия

Англия находится в отличной форме: команда не проигрывает в 8 из 10 последних матчей, забивает в 22 из 24 последних. Атака стабильна – 1.20 гола в среднем за 5 игр. Оборона надeжна – 0.40 пропущенных. В прошлом матче победа над Новой Зеландией (1:0). Хозяева явные фавориты.

Коста-Рика

Коста-Рика находится в глубоком кризисе: команда не может выиграть в 6 последних товарищеских матчах. Оборона дырявая – 2.20 пропущенных в среднем за 5 игр (11 голов в 5 матчах). Атака слабая – 0.60 гола за игру. В прошлом матче поражение от Колумбии (1:3). Гости выглядят обречeнно.

Факты о командах

Англия

  • Не проигрывают в 8 из 10 матчей
  • За 5 матчей: 1.20 забито, 0.40 пропущено
  • Забивают в 22 из 24 матчей
  • Победа над Новой Зеландией (1:0)

Коста-Рика

  • 6 матчей без побед в товарищеских встречах
  • За 5 матчей: 0.60 забито, 2.20 пропущено
  • Пропускают в 3 последних матчах
  • Поражение от Колумбии (1:3)

Прогноз на матч Англия – Коста-Рика

Англия – явный фаворит, особенно дома. Коста-Рика в кризисе, много пропускает и не забивает. Хозяева обязаны побеждать с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки

  • Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 2.35
  • Фора (-1) на Англию

2.35
Тотал голов меньше 2.5
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Товарищеские матчи. Сборные Коста-Рика Англия
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