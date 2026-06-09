10 июня 2026 года в 23:00 сборные Англии и Коста-Рики сыграют в товарищеском матче.
Англия
Англия находится в отличной форме: команда не проигрывает в 8 из 10 последних матчей, забивает в 22 из 24 последних. Атака стабильна – 1.20 гола в среднем за 5 игр. Оборона надeжна – 0.40 пропущенных. В прошлом матче победа над Новой Зеландией (1:0). Хозяева явные фавориты.
Коста-Рика
Коста-Рика находится в глубоком кризисе: команда не может выиграть в 6 последних товарищеских матчах. Оборона дырявая – 2.20 пропущенных в среднем за 5 игр (11 голов в 5 матчах). Атака слабая – 0.60 гола за игру. В прошлом матче поражение от Колумбии (1:3). Гости выглядят обречeнно.
Факты о командах
Англия
- Не проигрывают в 8 из 10 матчей
- За 5 матчей: 1.20 забито, 0.40 пропущено
- Забивают в 22 из 24 матчей
- Победа над Новой Зеландией (1:0)
Коста-Рика
- 6 матчей без побед в товарищеских встречах
- За 5 матчей: 0.60 забито, 2.20 пропущено
- Пропускают в 3 последних матчах
- Поражение от Колумбии (1:3)
Прогноз на матч Англия – Коста-Рика
Англия – явный фаворит, особенно дома. Коста-Рика в кризисе, много пропускает и не забивает. Хозяева обязаны побеждать с сухим счeтом.
Рекомендованные ставки
- Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 2.35
- Фора (-1) на Англию