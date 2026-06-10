10.06.2026, среда, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Составы команд
Англия
Англия
3-1-1-3-2
1
Пикфорд
2
Конса
5
Стоунз
24
Джеймс
4
Райс
10
Беллингем
18
Гордон
3
О'Райли
20
Мадуэке
9
Кейн
8
Андерсон
3-3-2-1-1
1
Секейра
5
Фаеррон
2
3
Митчелл
17
Мора
14
Гало
4
8
12
10
Алькосер
9
Угальде
1
Пикфорд
13
Хендерсон
13
Хендерсон
1
Пикфорд
5
Стоунз
6
Гехи
6
Гехи
5
Стоунз
10
Беллингем
26
Куанса
26
Куанса
10
Беллингем
3
О'Райли
15
Берн
15
Берн
3
О'Райли
24
Джеймс
24
Спенс
24
Спенс
24
Джеймс
8
Андерсон
16
Мэйну
16
Мэйну
8
Андерсон
4
Райс
21
Эзе
21
Эзе
4
Райс
9
Кейн
17
Роджерс
17
Роджерс
9
Кейн
18
Гордон
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
18
Гордон
20
Мадуэке
7
Сака
7
Сака
20
Мадуэке
2
Конса
19
Уоткинс
19
Уоткинс
2
Конса
1
Секейра
23
23
1
Секейра
8
7
7
8
2
20
Кирос
20
Кирос
2
12
11
Нуньес
11
Нуньес
12
9
Угальде
19
19
9
Угальде
Остались в запасе
Англия
Коста-Рика
23
Джеймс Траффорд
ВР
12
Валентино Ливраменто
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
22
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
18
Bayron Mora
ВР
6
J. Peraza
ЦП
13
L. Flores
ЦП
21
Dorian Rodriguez
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Батиста
Остались в запасе
23
Джеймс Траффорд
ВР
12
Валентино Ливраменто
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
22
Айван Тони
ЦФ
Остались в запасе
18
Bayron Mora
ВР
6
J. Peraza
ЦП
13
L. Flores
ЦП
21
Dorian Rodriguez
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Фернандо Батиста
Статистика матча Англия - Коста-Рика
4
Всего ударов по воротам
28
1
Удары в створ
8
0
Владение мячом %
81
19
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
11
1
Нарушения
7
24
Количество передач
552
130
Сейвы
0
6
Точность передач %
90
56
Удары мимо ворот
10
0
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
18
0
Удары из-за пределов штрафной
10
1
Смотреть прямую трансляцию Англия против Коста-Рики, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 июня в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Англия – Коста-Рика
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Источник: «Бомбардир»