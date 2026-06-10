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  • Англия – Коста-Рика: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июня 2026

Англия – Коста-Рика: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июня 2026

10 июня, 21:50
Англия
10.06.2026, среда, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Коста-Рика
9' Д. Райс 68' Э. Гордон (П) 87' О. Уоткинс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
2
Эзри Конса
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
4
Деклан Райс
ОП
10
Джуд Беллингем
ЦП
8
Эллиот Андерсон
АП
3
Нико О'Райли
АП
18
Энтони Гордон
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
9
Гарри Кейн
(К) ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Коста-Рика
1
Патрик Секейра
ВР
4
Aarón Salazar
ЦЗ
5
Фернан Фаеррон
ЦЗ
2
Shawn Johnson
ЦЗ
3
Джейланд Митчелл
ЦЗ
17
Карлос Мора
ПЗ
14
Орландо Гало
(К) ОП
8
D. Araya
ЦП
12
A. Soto
ЦП
10
Хосимар Алькосер
ЛВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Батиста
Англия
13
Дин Хендерсон
ВР
23
Джеймс Траффорд
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
26
Джарел Куанса
ЦЗ
15
Дэн Берн
ЦЗ
12
Валентино Ливраменто
ПЗ
24
Джед Спенс
ПЗ
16
Кобби Мэйну
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
17
Морган Роджерс
ЛВ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Букайо Сака
ПВ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
22
Айван Тони
ЦФ
Коста-Рика
18
Bayron Mora
ВР
23
Abraham Madriz
ВР
7
John Ruíz
ЦЗ
20
Хаксель Кирос
ПЗ
6
J. Peraza
ЦП
13
L. Flores
ЦП
11
Кристофер Нуньес
АП
21
Dorian Rodriguez
ЦФ
19
O. Sinclair
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Пикфорд
2
Конса
5
Стоунз
24
Джеймс
4
Райс
10
Беллингем
18
Гордон
3
О'Райли
20
Мадуэке
9
Кейн
8
Андерсон
3-3-2-1-1
1
Секейра
5
Фаеррон
2
3
Митчелл
17
Мора
14
Гало
4
8
12
10
Алькосер
9
Угальде
1
Пикфорд
13
Хендерсон
13
Хендерсон
1
Пикфорд
5
Стоунз
6
Гехи
6
Гехи
5
Стоунз
10
Беллингем
26
Куанса
26
Куанса
10
Беллингем
3
О'Райли
15
Берн
15
Берн
3
О'Райли
24
Джеймс
24
Спенс
24
Спенс
24
Джеймс
8
Андерсон
16
Мэйну
16
Мэйну
8
Андерсон
4
Райс
21
Эзе
21
Эзе
4
Райс
9
Кейн
17
Роджерс
17
Роджерс
9
Кейн
18
Гордон
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
18
Гордон
20
Мадуэке
7
Сака
7
Сака
20
Мадуэке
2
Конса
19
Уоткинс
19
Уоткинс
2
Конса
1
Секейра
23
23
1
Секейра
8
7
7
8
2
20
Кирос
20
Кирос
2
12
11
Нуньес
11
Нуньес
12
9
Угальде
19
19
9
Угальде
Остались в запасе
Англия
Коста-Рика
23
Джеймс Траффорд
ВР
12
Валентино Ливраменто
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
22
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
18
Bayron Mora
ВР
6
J. Peraza
ЦП
13
L. Flores
ЦП
21
Dorian Rodriguez
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Батиста
Остались в запасе
23
Джеймс Траффорд
ВР
12
Валентино Ливраменто
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
22
Айван Тони
ЦФ
Остались в запасе
18
Bayron Mora
ВР
6
J. Peraza
ЦП
13
L. Flores
ЦП
21
Dorian Rodriguez
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Фернандо Батиста
Статистика матча Англия - Коста-Рика
4
Всего ударов по воротам
28
1
Удары в створ
8
0
Владение мячом %
81
19
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
11
1
Нарушения
7
24
Количество передач
552
130
Сейвы
0
6
Точность передач %
90
56
Удары мимо ворот
10
0
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
18
0
Удары из-за пределов штрафной
10
1

Смотреть прямую трансляцию Англия против Коста-Рики, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 июня в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Англия – Коста-Рика

Англия – Коста-Рика: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Коста-Рика Англия
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