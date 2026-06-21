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Чемпионат мира по футболу 2026
Бельгия - Иран
Бельгия - Иран: обзор матча 21 июня 2026
Бельгия
21.06.2026, воскресенье, 22:00
Чемпионат мира, группа G, 2 тур
0 : 0
Завершен
Иран
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бельгия - Иран
Завершен
90'
+5'
Замена
Матиас Фернандес-Пардо
️️️️➡️️
Кевин Де Брюйне
87'
85'
Замена
Амирхоссейн Хоссейнзаде
️️️️➡️️
Саид Эзатолахи
79'
Замена
Шахрияр Моганлу
️️️️➡️️
Саман Годдос
Замена
Артур Теате
️️️️➡️️
Ромелу Лукаку
73'
Красная карточка
Натан Нгой
66'
66'
Замена
Мехди Тораби
️️️️➡️️
Мохаммад Мохеби
66'
Замена
Милад Мохаммади
️️️️➡️️
Эхсан Хаджусафи
Замена
Тимоти Кастань
️️️️➡️️
Тома Менье
58'
Замена
Ханс Ванакен
️️️️➡️️
Николас Раскин
58'
Замена
Доди Лукебакио
️️️️➡️️
Алексис Салемакерс
58'
46'
Замена
Алиреза Джаханбакш
️️️️➡️️
Салех Ардани
45'
+8'
33'
Желтая карточка
Саид Эзатолахи
(фол)
27'
Гол отменен
Мехди Тареми
Желтая карточка
Ромелу Лукаку
(фол)
3'
Показать весь матч
Live: Бельгия - Иран
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 0:0.
90+6'
2-й тайм окончен. Счет 0:0.
90+5'
Момент не реализован! Доди Лукебакио (Belgium). Пас отдал Тимоти Кастань.
90+4'
Момент не реализован! Матиас Фернандес-Пардо (Belgium). Пас отдал Артур Теате.
90+3'
Момент не реализован! Брэндон Мехеле (Belgium). Длинный пас отдал Тимоти Кастань.
90'
Сколько минут добавил судья? 5.
88'
Милад Мохаммади (IR Iran) в офсайде.
88'
Удар заблокирован. Бил Амирхоссейн Хоссейнзаде (IR Iran). Ассистент - Милад Мохаммади.
87'
Замена у команды Belgium. Кевин Де Брюйне ушел, Матиас Фернандес-Пардо вышел.
87'
Шахрияр Моганлу (IR Iran) в офсайде.
86'
Максим Де Куйпер (Belgium) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Алиреза Бейранванд (IR Iran). Длинный пас делал Тимоти Кастань.
85'
Замена у команды IR Iran. Саид Эзатолахи ушел, Амирхоссейн Хоссейнзаде вышел.
84'
Момент не реализован! Ханс Ванакен (Belgium). Длинный пас отдал Юри Тилеманс.
84'
Момент не реализован! Юри Тилеманс (Belgium).
83'
Доди Лукебакио (Belgium) заработал штрафной на правом фланге.
83'
Правила нарушил Шоджа Хализаде (IR Iran).
81'
Саид Эзатолахи (IR Iran) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Тибо Куртуа (Belgium).
80'
Максим Де Куйпер (Belgium) заработал штрафной на своей половине поля.
79'
Замена у команды IR Iran. Саман Годдос ушел, Шахрияр Моганлу вышел.
73'
Замена у команды Belgium. Ромелу Лукаку ушел, Артур Теате вышел.
66'
Натан Нгой (Belgium) получил красную карточку.
66'
Мехди Тареми (IR Iran) заработал штрафной в атаке.
66'
Замена у команды IR Iran. Ehsan Hajisafi ушел, Милад Мохаммади вышел.
66'
Замена у команды IR Iran. Мохаммад Мохеби ушел, Мехди Тораби вышел.
65'
Момент не реализован! Шоджа Хализаде (IR Iran). Навешивал Рамин Резаэян с углового.
65'
Натан Нгой отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст IR Iran.
64'
Правила нарушил Саман Годдос (IR Iran).
62'
Момент не реализован! Ханс Ванакен (Belgium).
62'
Доди Лукебакио (Belgium) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Алиреза Бейранванд (IR Iran). Пас отдал Леандро Троссард.
59'
Максим Де Куйпер (Belgium) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Алиреза Бейранванд (IR Iran).
58'
Замена у команды Belgium. Алексис Салемакерс ушел, Доди Лукебакио вышел.
58'
Замена у команды Belgium. Николас Раскин ушел, Ханс Ванакен вышел.
58'
Замена у команды Belgium. Тома Менье ушел, Тимоти Кастань вышел.
53'
Леандро Троссард (Belgium) сыграл рукой.
53'
Мехди Тареми (IR Iran) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Тибо Куртуа (Belgium). Пас отдал Оссейн Канаани.
51'
Леандро Троссард (Belgium) в офсайде.
51'
Удар заблокирован. Бил Максим Де Куйпер (Belgium). Ассистент - Юри Тилеманс.
50'
Момент не реализован! Алексис Салемакерс (Belgium). Навешивал Кевин Де Брюйне с углового.
50'
Мехди Тареми отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Belgium.
47'
Леандро Троссард (Belgium) заработал штрафной на левом фланге.
47'
Правила нарушил Алиреза Джаханбакш (IR Iran).
46'
Удар заблокирован. Бил Кевин Де Брюйне (Belgium). Ассистент - Леандро Троссард.
46'
Момент не реализован! Алиреза Джаханбакш (IR Iran). Пас отдал Мехди Тареми.
45'
2-й тайм стартовал.
45'
Замена у команды IR Iran. Салех Ардани ушел, Алиреза Джаханбакш вышел.
45+9'
1-й тайм окончен. Счет 0:0.
45+6'
Правила нарушил Тома Менье (Belgium).
45+6'
Мохаммад Мохеби (IR Iran) заработал штрафной на левом фланге.
45+5'
Алексис Салемакерс (Belgium) в офсайде.
45+3'
Удар заблокирован. Бил Кевин Де Брюйне (Belgium). Ассистент - Леандро Троссард.
45+3'
Удар заблокирован. Бил Кевин Де Брюйне (Belgium). Ассистент - Леандро Троссард.
45'
Сколько минут добавил судья? 8.
44'
Удар заблокирован. Бил Алексис Салемакерс (Belgium).
44'
Максим Де Куйпер (Belgium) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Алиреза Бейранванд (IR Iran). Проникающий пас делал Юри Тилеманс.
43'
Мехди Тареми (IR Iran) сыграл рукой.
42'
Кевин Де Брюйне (Belgium) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Алиреза Бейранванд (IR Iran). Проникающий пас делал Леандро Троссард.
38'
Кевин Де Брюйне (Belgium) заработал штрафной в атаке.
38'
Правила нарушил Ehsan Hajisafi (IR Iran).
37'
Кевин Де Брюйне (Belgium) заработал штрафной на своей половине поля.
37'
Правила нарушил Мехди Тареми (IR Iran).
36'
Юри Тилеманс (Belgium) в офсайде.
34'
Пауза в матче. Проблемы у команды Belgium.
34'
Пауза в матче. Проблемы у команды Belgium.
33'
Саид Эзатолахи (IR Iran) получил желтую карточку за фол.
33'
Юри Тилеманс (Belgium) заработал штрафной в атаке.
33'
Правила нарушил Саид Эзатолахи (IR Iran).
27'
Решение ВАР. Нет гола!
25'
Отмена гола после ВАР. Мехди Тареми (IR Iran)
24'
Николас Раскин (Belgium) сыграл рукой.
24'
Николас Раскин (Belgium) сыграл рукой.
23'
Момент не реализован! Натан Нгой (Belgium).
22'
Алиреза Бейранванд отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Belgium.
22'
Юри Тилеманс (Belgium) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Алиреза Бейранванд (IR Iran). Пас отдал Кевин Де Брюйне.
19'
Удар заблокирован. Бил Леандро Троссард (Belgium). Ассистент - Кевин Де Брюйне.
15'
Мехди Тареми (IR Iran) в офсайде.
15'
Момент не реализован! Саид Эзатолахи (IR Iran). Навешивал Рамин Резаэян с углового.
14'
Тибо Куртуа отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст IR Iran.
14'
Оссейн Канаани (IR Iran) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Тибо Куртуа (Belgium). Пас отдал Мехди Тареми.
13'
Правила нарушил Натан Нгой (Belgium).
13'
Мехди Тареми (IR Iran) заработал штрафной на своей половине поля.
11'
Правила нарушил Брэндон Мехеле (Belgium).
11'
Салех Ардани (IR Iran) заработал штрафной на своей половине поля.
10'
Удар заблокирован. Бил Ромелу Лукаку (Belgium).
9'
Максим Де Куйпер (Belgium) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Алиреза Бейранванд (IR Iran).
9'
Момент не реализован! Кевин Де Брюйне (Belgium). Пас отдал Леандро Троссард.
8'
Момент не реализован! Кевин Де Брюйне (Belgium). Пас отдал Леандро Троссард.
6'
Пауза окончена. Матч продолжается.
4'
Пауза в матче. Травму получил Алиреза Бейранванд (IR Iran).
3'
Ромелу Лукаку (Belgium) получил желтую карточку за фол.
3'
Правила нарушил Ромелу Лукаку (Belgium).
3'
Алиреза Бейранванд (IR Iran) заработал штрафной на своей половине поля.
2'
Али Немати отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Belgium.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
25
Натан Нгой
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
5
Максим Де Куйпер
ЦП
23
Николас Раскин
ЦП
8
Юри Тилеманс
(К)
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
10
Леандро Троссард
ЛВ
22
Алексис Салемакерс
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Иран
1
Алиреза Бейранванд
ВР
3
Эхсан Хаджусафи
(К)
ЛЗ
13
Оссейн Канаани
ЦЗ
4
Шоджа Хализаде
ЦЗ
19
Али Немати
ЦЗ
2
Салех Ардани
ПЗ
23
Рамин Резаэян
ПЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
14
Саман Годдос
АП
8
Мохаммад Мохеби
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
Бельгия
13
Майк Пендерс
ВР
12
Сенне Ламменс
ВР
18
Хоакин Сейс
ЛЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
20
Ханс Ванакен
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
26
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
19
Диегу Морейра
ЛВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
Иран
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
12
Паям Ниазманд
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
25
Даниял Эйри
ЦЗ
15
Рузбех Чешми
ЦЗ
21
Мохаммад Горбани
ОП
16
Мехди Тораби
ЦП
26
Амирмохаммад Раззагиния
ЦП
18
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
10
Мехди Гайеди
ЛВ
7
Алиреза Джаханбакш
ПВ
17
Ария Юсефи
ПВ
24
Деннис Эккерт
ЦФ
20
Шахрияр Моганлу
ЦФ
11
Али Алипур
ЦФ
3-3-3-1
1
Куртуа
4
Мехеле
25
Нгой
15
Менье
5
Де Куйпер
23
Раскин
8
Тилеманс
10
Троссард
7
Де Брюйне
22
Салемакерс
9
Лукаку
3-2-1-2-1
1
Бейранванд
13
Канаани
4
Хализаде
19
Немати
23
Резаэян
3
Хаджусафи
6
Эзатолахи
8
Мохеби
14
Годдос
9
Тареми
9
Лукаку
3
Теате
3
Теате
9
Лукаку
15
Менье
21
Кастань
21
Кастань
15
Менье
23
Раскин
20
Ванакен
20
Ванакен
23
Раскин
7
Де Брюйне
26
Фернандес-Пардо
26
Фернандес-Пардо
7
Де Брюйне
22
Салемакерс
14
Лукебакио
14
Лукебакио
22
Салемакерс
3
Хаджусафи
5
Мохаммади
5
Мохаммади
3
Хаджусафи
8
Мохеби
16
Тораби
16
Тораби
8
Мохеби
6
Эзатолахи
18
Хоссейнзаде
18
Хоссейнзаде
6
Эзатолахи
2
Ардани
7
Джаханбакш
7
Джаханбакш
2
Ардани
14
Годдос
20
Моганлу
20
Моганлу
14
Годдос
Остались в запасе
Бельгия
Иран
13
Майк Пендерс
ВР
12
Сенне Ламменс
ВР
18
Хоакин Сейс
ЛЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
24
Амаду Онана
ОП
6
Аксель Витсель
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
19
Диегу Морейра
ЛВ
Главный тренер
Руди Гарсия
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
12
Паям Ниазманд
ВР
25
Даниял Эйри
ЦЗ
15
Рузбех Чешми
ЦЗ
21
Мохаммад Горбани
ОП
26
Амирмохаммад Раззагиния
ЦП
10
Мехди Гайеди
ЛВ
17
Ария Юсефи
ПВ
24
Деннис Эккерт
ЦФ
11
Али Алипур
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
Остались в запасе
13
Майк Пендерс
ВР
12
Сенне Ламменс
ВР
18
Хоакин Сейс
ЛЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
24
Амаду Онана
ОП
6
Аксель Витсель
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
19
Диегу Морейра
ЛВ
Остались в запасе
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
12
Паям Ниазманд
ВР
25
Даниял Эйри
ЦЗ
15
Рузбех Чешми
ЦЗ
21
Мохаммад Горбани
ОП
26
Амирмохаммад Раззагиния
ЦП
10
Мехди Гайеди
ЛВ
17
Ария Юсефи
ПВ
24
Деннис Эккерт
ЦФ
11
Али Алипур
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Амир Галенои
Статистика матча Бельгия - Иран
1
1
1
Всего ударов по воротам
23
7
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
0
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
7
9
Офсайды
3
4
Количество передач
621
270
Сейвы
3
7
Точность передач %
85
73
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
20
6
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.79
0.62
xGP (предотвращенные голы)
1.49
1.49
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Эррера
Стадион:
СоФай Стэдиум
Посещаемость:
70317
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