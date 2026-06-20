Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Бельгии и Ирана пройдет 21 июня 2026 года в Лас-Вегасе на стадионе «Соу-Фай Стэдиум». Обе команды стартовали на турнире с ничьих – Бельгия сыграла 1:1 с Египтом, а Иран – 2:2 с Новой Зеландией, поэтому для обеих победа в этом матче крайне важна для сохранения шансов на выход из группы. Бельгийцы демонстрируют мощную атаку (14 голов в пяти последних матчах) и надежную оборону, а иранцы также результативны (13 голов за тот же период), но менее стабильны в защите. Сможет ли Иран навязать борьбу европейскому гранду, или Бельгия возьмет свое за счет класса и опыта?

Кто победит в матче

Сборная Бельгии подходит к игре с впечатляющей статистикой: 14 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,8 за игру) и всего четыре пропущенных (0,8). Команда сыграла вничью с Египтом (1:1) в стартовом туре, но до этого демонстрировала уверенные победы: разгром Туниса (5:0), победа над Хорватией (2:0), ничья с Мексикой (1:1) и разгром США (5:2). Атака «красных дьяволов» стабильно забивает, а оборона действует надежно, что делает их фаворитами практически в любом матче. В активе бельгийцев опытные лидеры, способные решить исход встречи в любой момент.

Иран также показывает высокую результативность: 13 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,6 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда сыграла вничью с Новой Зеландией (2:2) на старте турнира, а также одержала победы над Мали (2:0), Гамбией (3:1), разгромила Коста-Рику (5:0) и уступила Нигерии (1:2). Иранцы умеют создавать моменты, но их оборона не всегда надежна, особенно против топ-соперников. Однако они будут мотивированы и способны преподнести сюрприз.

Итоговый вывод: Бельгия превосходит Иран в классе и опыте, имеет более мощную атаку и надежную оборону. Иран опасен, но против организованной бельгийской защиты ему будет сложно забить больше одного гола. Учитывая, что обеим командам нужна победа, Бельгия выглядит предпочтительнее и должна добиться успеха. Наш прогноз – победа Бельгии.

Форма и история личных встреч

Бельгия забивает в среднем почти три гола за матч и пропускает менее одного, тогда как Иран, несмотря на результативность, уступает в надежности обороны. Ранее сборные не встречались, поэтому этот матч станет первой очной проверкой, однако текущая форма и класс бельгийцев не оставляют сомнений в их превосходстве.





Составы команд Стартовые составы Расстановка Предварительные составы по версии «Бомбардира» Бельгия 1 Тибо Куртуа ВР 21 Тимоти Кастань ЛЗ 0 Натан Нгой ЦЗ 4 Брэндон Мехеле ЦЗ 15 Тома Менье ПЗ 10 Леандро Троссард ЦП 7 Кевин Де Брюйне ЦП 11 Жереми Доку ЦП 24 Амаду Онана ЦП 8 Юри Тилеманс ЦП 17 Шарль Де Кетеларе ЦФ Главный тренер Руди Гарсия Иран 1 Алиреза Бейранванд ВР 5 Милад Мохаммади ЛЗ 0 Шоджа Халилзаде ЦЗ 19 Али Немати ЦЗ 0 Рамин Резаян ПЗ 17 Ария Юсефи ЛП 14 Саман Годдос ЦП 0 Сеид Эззатоллахи ЦП 8 Мохаммад Мохеби ПП 20 Шахрияр Моганлу ЦФ 9 Мехди Тареми ЦФ Главный тренер Амир Галенои 4-5-1 1 Куртуа 21 Кастань 0 Нгой 4 Мехеле 15 Менье 7 Де Брюйне 11 Доку 24 Онана 8 Тилеманс 10 Троссард 17 Де Кетеларе 4-4-2 1 Бейранванд 0 Резаян 0 Халилзаде 19 Немати 5 Мохаммади 8 Мохеби 14 Годдос 0 Эззатоллахи 17 Юсефи 9 Тареми 20 Моганлу Остались в запасе Бельгия Иран Главный тренер Руди Гарсия Главный тренер Амир Галенои Главный тренер Руди Гарсия Главный тренер Амир Галенои

Прогноз на победителя

Бельгия имеет более мощную атаку и надежную оборону, тогда как Иран, несмотря на результативность, уступает в классе и стабильности. Учитывая, что обеим командам нужна победа, бельгийцы должны выиграть с разницей минимум в два мяча. Рекомендуемая ставка – победа Бельгии с форой (-1.5) с коэффициентом 2.2. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч второго тура группового этапа между сборными Бельгии и Ирана состоится 21 июня 2026 года в Лас-Вегасе на стадионе «Соу-Фай Стэдиум» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».