Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Бельгии и Ирана пройдет 21 июня 2026 года в Лас-Вегасе на стадионе «Соу-Фай Стэдиум». Обе команды стартовали на турнире с ничьих – Бельгия сыграла 1:1 с Египтом, а Иран – 2:2 с Новой Зеландией, поэтому для обеих победа в этом матче крайне важна для сохранения шансов на выход из группы. Бельгийцы демонстрируют мощную атаку (14 голов в пяти последних матчах) и надежную оборону, а иранцы также результативны (13 голов за тот же период), но менее стабильны в защите. Сможет ли Иран навязать борьбу европейскому гранду, или Бельгия возьмет свое за счет класса и опыта?
Кто победит в матче
Сборная Бельгии подходит к игре с впечатляющей статистикой: 14 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,8 за игру) и всего четыре пропущенных (0,8). Команда сыграла вничью с Египтом (1:1) в стартовом туре, но до этого демонстрировала уверенные победы: разгром Туниса (5:0), победа над Хорватией (2:0), ничья с Мексикой (1:1) и разгром США (5:2). Атака «красных дьяволов» стабильно забивает, а оборона действует надежно, что делает их фаворитами практически в любом матче. В активе бельгийцев опытные лидеры, способные решить исход встречи в любой момент.
Иран также показывает высокую результативность: 13 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,6 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда сыграла вничью с Новой Зеландией (2:2) на старте турнира, а также одержала победы над Мали (2:0), Гамбией (3:1), разгромила Коста-Рику (5:0) и уступила Нигерии (1:2). Иранцы умеют создавать моменты, но их оборона не всегда надежна, особенно против топ-соперников. Однако они будут мотивированы и способны преподнести сюрприз.
Итоговый вывод: Бельгия превосходит Иран в классе и опыте, имеет более мощную атаку и надежную оборону. Иран опасен, но против организованной бельгийской защиты ему будет сложно забить больше одного гола. Учитывая, что обеим командам нужна победа, Бельгия выглядит предпочтительнее и должна добиться успеха. Наш прогноз – победа Бельгии.
Форма и история личных встреч
Бельгия забивает в среднем почти три гола за матч и пропускает менее одного, тогда как Иран, несмотря на результативность, уступает в надежности обороны. Ранее сборные не встречались, поэтому этот матч станет первой очной проверкой, однако текущая форма и класс бельгийцев не оставляют сомнений в их превосходстве.
Прогноз на победителя
Бельгия имеет более мощную атаку и надежную оборону, тогда как Иран, несмотря на результативность, уступает в классе и стабильности. Учитывая, что обеим командам нужна победа, бельгийцы должны выиграть с разницей минимум в два мяча. Рекомендуемая ставка – победа Бельгии с форой (-1.5) с коэффициентом 2.2. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.
Время начала и трансляция
Матч второго тура группового этапа между сборными Бельгии и Ирана состоится 21 июня 2026 года в Лас-Вегасе на стадионе «Соу-Фай Стэдиум» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».