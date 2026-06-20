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Бельгия – Иран: кто победит в матче 2 тура Чемпионата мира 2026

20 июня 2026 9:54
Бельгия - Иран
21 июн. 2026, воскресенье 22:00 | Чемпионат мира, группа G, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.20
победа Бельгии с форой (-1.5)
Сделать ставку

Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Бельгии и Ирана пройдет 21 июня 2026 года в Лас-Вегасе на стадионе «Соу-Фай Стэдиум». Обе команды стартовали на турнире с ничьих – Бельгия сыграла 1:1 с Египтом, а Иран – 2:2 с Новой Зеландией, поэтому для обеих победа в этом матче крайне важна для сохранения шансов на выход из группы. Бельгийцы демонстрируют мощную атаку (14 голов в пяти последних матчах) и надежную оборону, а иранцы также результативны (13 голов за тот же период), но менее стабильны в защите. Сможет ли Иран навязать борьбу европейскому гранду, или Бельгия возьмет свое за счет класса и опыта?

Кто победит в матче

Сборная Бельгии подходит к игре с впечатляющей статистикой: 14 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,8 за игру) и всего четыре пропущенных (0,8). Команда сыграла вничью с Египтом (1:1) в стартовом туре, но до этого демонстрировала уверенные победы: разгром Туниса (5:0), победа над Хорватией (2:0), ничья с Мексикой (1:1) и разгром США (5:2). Атака «красных дьяволов» стабильно забивает, а оборона действует надежно, что делает их фаворитами практически в любом матче. В активе бельгийцев опытные лидеры, способные решить исход встречи в любой момент.

Иран также показывает высокую результативность: 13 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,6 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда сыграла вничью с Новой Зеландией (2:2) на старте турнира, а также одержала победы над Мали (2:0), Гамбией (3:1), разгромила Коста-Рику (5:0) и уступила Нигерии (1:2). Иранцы умеют создавать моменты, но их оборона не всегда надежна, особенно против топ-соперников. Однако они будут мотивированы и способны преподнести сюрприз.

Итоговый вывод: Бельгия превосходит Иран в классе и опыте, имеет более мощную атаку и надежную оборону. Иран опасен, но против организованной бельгийской защиты ему будет сложно забить больше одного гола. Учитывая, что обеим командам нужна победа, Бельгия выглядит предпочтительнее и должна добиться успеха. Наш прогноз – победа Бельгии.

Форма и история личных встреч

Бельгия забивает в среднем почти три гола за матч и пропускает менее одного, тогда как Иран, несмотря на результативность, уступает в надежности обороны. Ранее сборные не встречались, поэтому этот матч станет первой очной проверкой, однако текущая форма и класс бельгийцев не оставляют сомнений в их превосходстве.



Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
21
Тимоти Кастань
ЛЗ
0
Натан Нгой
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
10
Леандро Троссард
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
ЦП
11
Жереми Доку
ЦП
24
Амаду Онана
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Иран
1
Алиреза Бейранванд
ВР
5
Милад Мохаммади
ЛЗ
0
Шоджа Халилзаде
ЦЗ
19
Али Немати
ЦЗ
0
Рамин Резаян
ПЗ
17
Ария Юсефи
ЛП
14
Саман Годдос
ЦП
0
Сеид Эззатоллахи
ЦП
8
Мохаммад Мохеби
ПП
20
Шахрияр Моганлу
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
4-5-1
1
Куртуа
21
Кастань
0
Нгой
4
Мехеле
15
Менье
7
Де Брюйне
11
Доку
24
Онана
8
Тилеманс
10
Троссард
17
Де Кетеларе
4-4-2
1
Бейранванд
0
Резаян
0
Халилзаде
19
Немати
5
Мохаммади
8
Мохеби
14
Годдос
0
Эззатоллахи
17
Юсефи
9
Тареми
20
Моганлу
Остались в запасе
Бельгия
Иран
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Амир Галенои
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Амир Галенои

Прогноз на победителя

Бельгия имеет более мощную атаку и надежную оборону, тогда как Иран, несмотря на результативность, уступает в классе и стабильности. Учитывая, что обеим командам нужна победа, бельгийцы должны выиграть с разницей минимум в два мяча. Рекомендуемая ставка – победа Бельгии с форой (-1.5) с коэффициентом 2.2. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч второго тура группового этапа между сборными Бельгии и Ирана состоится 21 июня 2026 года в Лас-Вегасе на стадионе «Соу-Фай Стэдиум» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».

Бельгия – Иран: кто победит в матче 2 тура Чемпионата мира 2026

2.20
победа Бельгии с форой (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
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Ничья
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