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Коэффициенты букмекеров на матч: Бельгия – Иран 21 июня 2026 года

Сегодня, 09:42

Матч второго тура чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии и Ирана состоится 21 июня 2026 года. Встреча пройдeт в Инглвуде на стадионе «Соу-Фай», начало – в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 1», в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (по подписке).

Форма команд

Бельгия

Сборная Бельгии не проигрывает на протяжении 14 матчей подряд (с учетом товарищеских) – 9 побед и 5 ничьих. При подготовке к ЧМ-2026 подопечные Руди Гарсии обыграли США (5:2), Хорватию (2:0) и Тунис (5:0) и сыграли вничью с Мексикой (1:1).

На старте мундиаля бельгийцы, как и многие фавориты, потеряли очки, не сумев обыграть Египет – 1:1. «Красные дьяволы» забили благодаря Лукаку, который спустя 20 секунд после выхода на замену вынудил египтянина Хани отправить мяч в свои ворота.

Иран

Сборная Ирана на фоне политической обстановки даже подумывал сняться с мундиаля, но до этого не дошло. В рамках подготовки к ЧМ команда Амира Галенои победила Коста-Рику (5:0), Гамбию (3:1) и Мали (2:0), уступив Нигерии (1:2).

В первом туре иранцы поделили очки с Новой Зеландией – 2:2. Команда Галенои дважды отыгрывалась, превзошла соперника по количеству ударов (17 против 14) и xG (1.50 против 1.24). Однако в створ чаще попадали новозеландцы – 8 против 4.

У Ирана нет необходимости в перелетах – матч первого тура также прошел в Инглвуде.

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК «Фонбет» и «Бетсити» видят явным фаворитом сборную Бельгии. Основные рынки – в таблице.

Рынок

Бетсити

Фонбет

Победа Бельгии

1.43

1.43

Ничья

4.70

4.60

Победа Ирана

7.70

7.60

Двойной шанс: Бельгия не проиграет

1.09

1.09

Двойной шанс: Иран не проиграет

2.90

2.85

Тотал меньше 2.5

1.96

2.00

Тотал больше 2.5

1.86

1.80

Фора Бельгии (–1)

1.69

1.70

Фора Ирана (+1)

2.20

2.17

(Коэффициенты действительны на момент публикации)

Статистика и игровой баланс

Бельгия смогла не проиграть Египту, но позиция центрфорварда остается проблемной. Де Кетеларе не впечатляет, а Лукаку далек от оптимальной формы. Никуда не делись многолетние проблемы в защите, переходы из обороны в атаку также оставляют желать лучшего.

Иран сыграл против Новой Зеландии с агрессивной схемой, но против куда более серьезного противника Галеной должен вернуться к 4-5-1 или 3-5-2. ан забивает минимум 2 мяча в 4 последних матчах, но соперники там были не уровня Бельгии – рассчитывать на продолжение результативной серии не стоит.

Кратко о главных рынках

Исход матча

Бельгия считается фаворитом благодаря высокому индивидуальному классу и глубине состава. Несмотря на неубедительную игру против Египта, команда Руди Гарсии должна прибавить во втором туре. Иран, вероятно, сделает ставку на более осторожный футбол, но он не сработает сполна. Ставка на П1 за кф. 1.43-1.45 выглядит оптимальной.

Тоталы

Бельгийцам после потери очков необходима только победа, поэтому они будут играть первым номером. Иран забил 12 мячей в последних 4 матчах и доказал, что способен играть в атаку. Перспективно выглядит ставка на ТБ 2,5 за кф. 1.80-1.86.

Форы

Бельгия должна владеть инициативой большую часть матча и за счет класса добиться преимущества. Вероятность победы в 1-2 мяча выглядит выше, чем сценарий разгрома, поэтому оптимальным выбором станет фора Бельгии (-1) за кф. 1.69-1.71.

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Иран Бельгия
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